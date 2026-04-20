Las notas de los jugadores del Málaga CF en la derrota frente a la UD Almería

El Málaga CF sufrió una derrota dolorosa en Almería (3-2) por la crueldad con la que el fútbol decidió castigarle. Embarba parecía decidir, pero lo cierto es que los cambios de Funes dieron esperanza hasta el final. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (4) Tres goles encajados desde muy cerca. Salvó varias ocasiones importantes y más claras en el carrusel que dio comienzo a la segunda mitad.

Puga (3) Desaparecido en ataque, sin oportunidad de subir demasiado, y forzado a frenar a Embarba. También tuvo varios errores decisivos que le salieron a pagar al Málaga CF.

Murillo (4) Uno de sus peores encuentros -sería de los mejores para otros muchos- con fallos que salieron caro. Apareció en varios goles rivales. No pudo entrar con demasiada contundencia en área.

Javi Montero (3) Se lastró con tarjeta amarilla desde la primera parte, arriesgó en un tanto que acabó con una falta muy justa y le faltó mucha contundencia tanto en las alturas como después a ras de suelo.

Rafita (4) Con un poco más de fe -y altura- habría luchado por impedir el 3-2. Le tocó bailar con Arribas durante todo el encuentro. Le faltó seguridad y se contagió de los errores atrás.

Izan Merino (6) Ganó con los minutos seguridad para llevar el juego, aunque le cogieron la espalda en algún gol en contra. Rápido con balón.

Dotor (7) Desfondado en ataque y dolorido al final. Se deja cada día el pulmón, a falta de finura para decidir en el último pase y también en algún disparo lejano. Se marchó tocado después de una patada con la que le señalizaron falta a él.

Dorrio (5) Sensación de titularidad desaprovechada en esa banda derecha. Llegaba un punto tarde en defensa y sin el diente necesario en ataque. No pudo presumir de su golpeo de balón.

Joaquín (7) Dolorosamente castigado por el Almería a faltas. Se ha tenido que llevar alguna marca en el tobillo. Falló varios mano a mano después de grandes acciones individuales. Mareó a su defensor.

Rafa Rodríguez (6) Gana peso y protagonismo con balón. Alternó momento como mediapunta y también en el pivote. Poderío físico en las conducciones. Se perderá el partido ante el Castellón después de recibir amarilla.

Chupe (6) Este duelo ante centrales imponentes no fue suyo, tampoco le buscó tanto el equipo. Estuvo unos milímetros adelantado para firmar el 3-3 en el descuento. Sin gol sigue siendo imprescindible.

Suplentes

Niño (8) Un zarpazo desde lejísimos convenció de que todo era posible. Conectó bien con Chupe en la doble punta esta vez, multiplica la amenaza del Málaga CF dentro del área. Voluntad de tener el balón.

Ochoa (8) Volvió loco el partido entrando desde la banda izquierda hacia dentro. Un paso inocente acabó en el 2-1 de Niño. Muy participativo, siempre con talento y dándole velocidad al juego del equipo.

Galilea (5) Volvió casi dos meses después al terreno de juego.

Haitam (8) Hay talentos que no se olvidan y ojalá el suyo quieran respetarlo las lesiones. Firmó el 2-2 con un golpe de zurda precioso al palo largo del portero desde la banda derecha. Si Funes también es capaz de recuperarle...