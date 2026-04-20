Paella, corteo y recibimiento: así será la previa del Málaga CF – CD Castellón

En LaLiga Hypermotion, y más a estas alturas de la temporada, no hay relajación posible. El Málaga CF no pudo sumar en Almería el pasado domingo, pero ya se centra en la batalla de nivel de este próximo sábado. Los de Juanfran Funes recibirán a las 21.00 horas a un rival directo como el CD Castellón. El encuentro llega con un ambiente de máxima expectación en Martiricos, donde la afición ya ha comenzado a organizar una previa de gran intensidad.

A falta de seis jornadas para el final del campeonato regular, los blanquiazules (60 puntos) reciben al conjunto de Pablo Hernández, situado un punto por encima en la tabla (61), en una jornada 37 de LaLiga Hypermotion que puede marcar el desenlace de la temporada.

Recibimiento este sábado antes del duelo contra el CD Castellón

De cara al choque, el Fondo Sur 1904 ha comunicado este lunes a través de sus redes sociales el programa de actividades que vivirá la hinchada malaguista. La jornada arrancará a las 14:00 horas con una paella popular en la sede del propio grupo, como punto de encuentro inicial para calentar el ambiente. Más tarde, a las 19:00 horas, los aficionados recibirán al autobús del equipo en las inmediaciones del estadio, mientras que una hora después está previsto el corteo hasta La Rosaleda.

Un millar de aficionados en Almería

El malaguismo volvió a demostrar su fidelidad en la última salida del equipo, desplazando a cerca de un millar de seguidores hasta Almería. La previa del derbi estuvo marcada por un ambiente de gran tensión, con incidentes entre los 'ultras' y la policía. Además de durante el propio choque, en la llegada a Martiricos también hubo apoyo de los aficionados blanquiazules.

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