Entradas
La Rosaleda acaricia el lleno total para el Málaga CF - CD Castellón del próximo sábado
Los de Juanfran Funes reciben quintos, con 60 puntos, a los de Pablo Hernández, terceros con 61
La Rosaleda siempre se ha caracterizado por acompañar en las buenas y las malas al Málaga CF. Sin embargo, es una realidad que el momento que vive el club de Martiricos amplifica la ilusión de la afición por apoyar, aún más si cabe, a los blanquiazules. De cara al próximo duelo, que será este sábado (21.00 horas) ante un rival directo como el CD Castellón, el templo está prácticamente lleno con todavía seis días para la cita correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.
Una Rosaleda casi a rebosar seis días antes del duelo
Apenas han pasado unas horas desde la dolorosa, que no alarmante, derrota del Málaga CF en Almería (3-2) y el equipo de Juanfran Funes ya puede prever que estará muy, en calidad y cantidad, bien acompañado ante los valencianos. Menos de 90 entradas quedan disponibles en la web del club. Un ritmo de venta que evidencia la expectación generada en torno a un partido clave frente a un conjunto que compite por el mismo sueño.
El CD Castellón: rival por el ascenso directo
El campeonato se encuentra en un punto especialmente apretado, emocionante e ilusionante, y cada jornada se vive como una final. En ese contexto, el respaldo desde la grada se ha convertido en un factor diferencial. Los boquerones llegarán en quinta posición a la cita (60 puntos), mientras que los orelluts son terceros (61).
Abonos liberados
Además, como es habitual, habrá un pequeño cupo de abonos liberados que permitirá a algunos seguidores hacerse con un asiento de última hora. Nadie quiere perderse la cita en Martiricos por lo que cada vez serán menos los tickets liberados por los socios. La Rosaleda, una vez más, se prepara para ser protagonista en un duelo que marcará el rumbo inmediato del equipo.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario
- El auge de Málaga y la Costa del Sol dispara el interés del comprador internacional de vivienda de lujo: así están los precios
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- Urbanismo detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales
- Afectaciones en el tráfico de la AP-7 a partir del domingo por obras
- Sólo 9 pueblos de Málaga de menos de 3.000 habitantes mantiene su población