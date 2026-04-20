La Rosaleda acaricia el lleno total para el Málaga CF - CD Castellón del próximo sábado

La Rosaleda siempre se ha caracterizado por acompañar en las buenas y las malas al Málaga CF. Sin embargo, es una realidad que el momento que vive el club de Martiricos amplifica la ilusión de la afición por apoyar, aún más si cabe, a los blanquiazules. De cara al próximo duelo, que será este sábado (21.00 horas) ante un rival directo como el CD Castellón, el templo está prácticamente lleno con todavía seis días para la cita correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.

Una Rosaleda casi a rebosar seis días antes del duelo

Apenas han pasado unas horas desde la dolorosa, que no alarmante, derrota del Málaga CF en Almería (3-2) y el equipo de Juanfran Funes ya puede prever que estará muy, en calidad y cantidad, bien acompañado ante los valencianos. Menos de 90 entradas quedan disponibles en la web del club. Un ritmo de venta que evidencia la expectación generada en torno a un partido clave frente a un conjunto que compite por el mismo sueño.

El Málaga CF perdió 3-2 ante la UD Almería en la jornada 36 liguera. / LaLiga

El CD Castellón: rival por el ascenso directo

El campeonato se encuentra en un punto especialmente apretado, emocionante e ilusionante, y cada jornada se vive como una final. En ese contexto, el respaldo desde la grada se ha convertido en un factor diferencial. Los boquerones llegarán en quinta posición a la cita (60 puntos), mientras que los orelluts son terceros (61).

Noticias relacionadas

Abonos liberados

Además, como es habitual, habrá un pequeño cupo de abonos liberados que permitirá a algunos seguidores hacerse con un asiento de última hora. Nadie quiere perderse la cita en Martiricos por lo que cada vez serán menos los tickets liberados por los socios. La Rosaleda, una vez más, se prepara para ser protagonista en un duelo que marcará el rumbo inmediato del equipo.