Condenan a cuatro aficionados del Málaga CF a 600 euros de multa tras el derbi contra el UD Almería

Confirman la condena a los cuatro aficionados del Málaga CF que fueron detenidos el pasado domingo por protagonizar altercados con hinchas del equipo de la Unión Deportiva Almería en las inmediaciones del UD Almería Stadium durante la previa del encuentro.

Fuentes del TSJA han detallado que los cuatro aficionados malaguistas han aceptado las condenas solicitadas por la Fiscalía en un juicio rápido celebrado en la Ciudad de la Justicia mientras que el quinto detenido, hincha de la UD Almería, ha rechazado las acusaciones, por lo que se han abierto diligencias previas contra él.

Pago de multa

Tres de los acusados han sido condenados por la comisión de un delito de desórdenes públicos, por el que se les ha impuesto el pago de una multa de cuatro meses a razón de cinco euros al día y la prohibición de acudir o acercarse a menos de 500 metros a instalaciones deportivas donde se disputen competiciones de Primera y Segunda División de fútbol durante un periodo de dos años.

El cuarto aficionado del Málaga Club de Fútbol, además de la condena anterior por el delito de desórdenes públicos, también ha aceptado una condena por un delito leve de lesiones, por el que deberá pagar una multa de cinco euros por día durante 20 días.

Por su parte, al aficionado almeriense detenido, que fue dado de alta durante este lunes tras ingresar en el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) al sufrir lesiones durante su detención, ha rechazado su participación en los hechos. Así, se han incoado diligencias contra él por delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos.

Denuncia contra la policía

El aficionado reclamado como miembro de la Grada Joven de la UDA tendrá prohibido acercarse a menos de 500 a centros deportivos donde se disputen partidos de fútbol hasta que se resuelva el procedimiento judicial. El hombre, por su parte, ha expresado su intención de presentar denuncia contra los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en su arresto.

Al respecto, desde el Gobierno se ha defendido la "proporcionalidad" de la actuación policial que se realizó en la previa del encuentro deportivo para evitar una "pelea multitudinaria", toda vez que rechazó que las lesiones de este aficionado se correspondieran con un "golpe por parte de la policía".

"Hay vídeos que así lo avalan y lo acreditan", señaló al respecto el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien insistió en que el golpe que sufrió el aficionado que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario se produjo "por otra circunstancia que no tiene nada que ver con la acción de la Policía Nacional".

En concreto, según sus explicaciones, el afectado estaba siendo desplazado por unos agentes mientras iba siendo sujetado desde los hombros por otro aficionado, quien lo habría soltado "de una forma imprevista", lo que habría hecho que el herido se golpeara la cabeza contra el suelo.

Desde la Policía Nacional también se ha rechazado que el herido sufriera cualquier tipo de golpe en la cabeza con una defensa policial o que el herido llegara en estado crítico al centro hospitalario, toda vez que han negado que las aficiones de ambos clubes se llegaran a "mezclar" o la "calentar".

Del mismo modo, han valorado que no se produjeran otros daños personales entre aficionados ajenos a los hechos, ni daños materiales en buses o en el mobiliario público.