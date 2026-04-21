El Málaga CF comienza a preparar el partido contra el CD Castellón sin Dani Lorenzo ni Larrubia

El choque en Almería, en el que el Málaga CF no consiguió puntuar, queda ya en el pasado. El futuro apunta al duelo ante el CD Castellón, por lo que el presente se centra en preparar ese choque. Los de Juanfran Funes regresaron a los entrenamientos este martes a las 10.30 horas en el Anexo de La Rosaleda. No hubo novedades, por suerte, negativas, aunque tampoco en lo positivo. Los blanquiazules comenzaron la semana sin Dani Lorenzo ni Larrubia junto al grupo.

Los jugadores titulares en el derbi de este pasado domingo llevaron a cabo una labor menos intensa que el resto de suplentes y no convocados, que se emplearon con normalidad. Mientras, Dani Lorenzo, Larrubia, Luismi y Pastor se ejercitaron al margen del equipo, con trabajo específico de recuperación en las galerías interiores del estadio.

Dani Lorenzo y Larrubia, ejercitados al margen

Dani Lorenzo lleva desde el 1 de abril sin disputar partidos, el último fue ese día en Andorra. Y, tras haber forzado contra el Dépor la amarilla en el descanso para poder cumplir ciclo de sanciones, parece que habrá que esperar para su regreso. Se preveía un mes de baja para el marbellí por esa rotura en el sóleo, así que hay que tener paciencia.

Dani Lorenzo, junto a Larrubia, celebra su gol contra el Cádiz. / Málaga CF

Lo mismo ha hecho David Larrubia, que continúa en el proceso de sanar de su fractura del escafoides del pie izquierdo. El mago de La Luz se ha perdido ya dos duelos, ante Las Palmas y con el Almería.

Si no es Castellón puede ser Ipurúa el momento de que alguno puede regresar, pero la mirada sigue fijada en el proceso de dos bajas tan importantes.

Noticias relacionadas

Juanpe, una recuperación larga

Por su parte, Juanpe, intervenido quirúrgicamente el pasado viernes de la rotura completa del tendón conjunto isquiotibial izquierdo, está en pleno inicio del proceso de recuperación de su lesión, aunque ya no se cuenta con él para lo que resta de temporada.