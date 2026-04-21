El Málaga CF condena los incidentes con el Almería y apunta a un "ambiente de tensión innecesaria"

El Málaga CF ha decidido pronunciarse sobre los incidentes vividos en el derbi ante la UD Almería con un comunicado en el que condena firmemente lo sucedido y lamenta el clima de tensión "innecesaria" generado. La entidad blanquiazul subraya que estos hechos se alejan de los valores de respeto y deportividad que deben imperar en el fútbol, y recalca su voluntad de mantener la buena relación histórica entre ambas aficiones cuando los indálicos visiten La Rosaleda.

Tras la jornada deportiva, la cuenta oficial del club almeriense encargada de informar en inglés siguió calentando el panorama. Publicó el vídeo de la celebración del gol de Haitam con el siguiente mensaje: "Demasiada celebración por nada". Mensaje que acabaron eliminando minutos después, pero del que quedó ya constancia.

Comunicado del Málaga CF

El Málaga Club de Fútbol desea manifestar su más firme condena ante los incidentes acontecidos con motivo del encuentro disputado el pasado domingo entre la UD Almería y nuestra entidad, unos hechos totalmente ajenos a los valores de respeto, convivencia y deportividad que deben presidir siempre el fútbol.

Lamentamos que se produjeran situaciones que se alejan del clima de cordialidad, cercanía y respeto mutuo que históricamente ha existido entre dos aficiones unidas por numerosos desplazamientos compartidos a lo largo de los años.

Asimismo, este club considera que se generó un ambiente de tensión innecesario que no contribuyó a la convivencia entre aficiones ni al normal desarrollo de una cita deportiva que debía vivirse desde el respeto y la deportividad.

Del mismo modo, resulta incomprensible la actitud de, al menos, cinco personas que, sin mostrar acreditación alguna, accedieron al terreno de juego al término del partido.

El Málaga CF considera que esta enemistad artificial carece de sentido. En esta línea, la reciente difusión de mensajes en redes sociales —aunque posteriormente eliminados— no contribuye a fomentar el respeto debido hacia nuestra entidad.

El club blanquiazul quiere reiterar su compromiso con un fútbol entendido como espacio de encuentro entre ciudades y aficiones hermanas, lejos de cualquier comportamiento que empañe la imagen de nuestro deporte. Por ello, trasladamos que, cuando la UD Almería visite nuevamente La Rosaleda, su equipo, su expedición y su afición serán recibidos con la hospitalidad, el respeto y la normalidad que siempre han caracterizado a nuestra entidad y a la ciudad de Málaga".