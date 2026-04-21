El Málaga CF - Real Sporting coincidirá en fecha y casi en hora con la final de la BCL de Badalona

LaLiga anunció este martes las fechas y los horarios correspondientes a los encuentros de la jornada 39, momento decisivo para el dibujo final de la clasificación. El Málaga CF se estará jugando entonces el ascenso, vía directa o play off, a Primera, y lo hará el sábado 9 de mayo con un encuentro frente al Real Sporting, que comenzará a las 21.00 horas.

El conjunto blanquiazul recibirá este sábado al CD Castellón en una Rosaleda a rebosar. Tras la derrota en el derbi con la UD Almería, toca centrarse en no dejar más puntos por el camino. El Top 8 sigue apretadísimo y la pugna por un billete tanto para el ascenso directo como para el play off será cara. De momento, trabajo enfocado a este 25 de abril a las 21.00 horas para frenar a un rival que compite por el mismo sueño que los de Juanfran Funes.

Coincidencia con una posible final del Unicaja en BCL

La LFP confirmó que el partido de los de Martiricos será las 21.00 horas, mientras que si el Unicaja se clasifica para la lucha por el título de la 'Champions', la finalísima arrancará a las 20.00 horas en Badalona. Antes, los de Ibon Navarro, tendrán que imponerse al AEK en las semifinales que arrancan el jueves 7.

Próximos partidos

Jornada 37. MÁLAGA CF - CD Castellón. Sábado 25 de abril, 21.00 horas.

Jornada 38. SD Eibar - MÁLAGA CF. Sábado 2 mayo, 21.00 horas.

Noticias relacionadas

Jornada 39. MÁLAGA CF - Real Sporting. Sábado 9 mayo, 21.00 horas.