El Málaga CF mantiene su candidatura al ascenso, a pesar de romper en Almería su racha de dos meses sin perder

El Málaga CF de Juanfran Funes continúa en una posición muy favorable en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Los blanquiazules siguen soñando con subir de formar directa o, en su defecto, hacerlo a través del codiciado play off, a pesar del tropiezo de este domingo en Almería (3-2). Los de Martiricos no se reencontraban con la derrota desde hacía dos meses. Concretamente, desde el 16 de febrero en Anoeta (2-1), lo que da aún más valor a la consistencia mostrada en una categoría tan exigente como LaLiga Hypermotion.

Fin a una racha de nueve partidos sin perder

El encuentro de este domingo en tierras almerienses puso fin a una racha notable de nueve partidos sin perder, en los que el conjunto malaguista había sumado cinco victorias y cuatro empates. Desde aquel duelo ante la Real Sociedad B, los blanquiazules han protagonizado auténticos partidazos que han reforzado su candidatura: el 5-3 ante el Huesca en La Rosaleda de infarto, el contundente 0-3 en Cádiz, la valiosa cadena de empates logrados contra el Leganés, Andorra y A Coruña durante la Semana Santa o el sólido 2-0 frente a Las Palmas, entre otros.

Efecto Funes

La llegada de Juanfran Funes supuso un punto de inflexión inmediato para la dinámica del equipo. El entrenador de Loja, debutó con un triunfo (3-2 ante el Mirandés) y encadenó una primera etapa muy sólida, con nueve jornadas sin perder en Liga y un balance de siete victorias y dos empates. Después cayó 2-1, precisamente ante los de Miranda de Ebro, pero en Anduva.

Juanfran Funes en el banquillo ante la UD Almería. / Málaga CF

Tras ese revés, llegó una victoria agónica contra la Cultural y una nueva derrota ante la Real Sociedad B. A partir de ahí, el equipo volvió a reaccionar con personalidad, iniciando otra racha de nueve partidos invicto (cinco triunfos y cuatro empates), que se rompió en un Almería Stadium que consiguió igualar su mejor registro histórico de triunfos consecutivos como local (7). Los boquerones han mostrado equilibrio entre pegada y fiabilidad defensiva en este gran momento. Más allá de la eliminación copera ante el Talavera, el rendimiento del equipo bajo el mando del lojeño ha sido más que notable.

Próximo reto: el CD Castellón

El siguiente reto no dará margen para la relajación. El Málaga CF recibirá este sábado a las 21:00 horas al CD Castellón en La Rosaleda, en un duelo clave en la pelea por el ascenso directo. Los valencianos llegan como cuartos con 61 puntos, justo por delante de los malaguistas, que son quintos con 60.

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Lejos de encender alarmas, la derrota se interpreta como un alto puntual, y lógico, dentro de una dinámica muy positiva en un panorama de máxima dificultad. El Málaga ha demostrado ser un equipo competitivo, sólido y preparado para afrontar la recta final del campeonato, donde cada detalle marcará la diferencia. Con el objetivo al alcance, la reacción tras este tropiezo y el empuje de su afición, ya a punto de agotar las entradas y con un recibimiento especial preparado, serán claves para seguir alimentando un sueño que está más vivo que nunca.