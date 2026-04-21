Recibe el alta el detenido ingresado tras los incidentes previos al Almería-Málaga

El detenido, natural de Almería, que permanecía ingresado en el hospital tras resultar herido en los altercados registrados en los aledaños del estadio almeriense en los instantes previos al partido entre el Almería y el Málaga, ha recibido el alta médica. Fuentes sanitarias han confirmado que el hombre ha abandonado ya el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dónde permanecía custodiado policialmente por su condición de detenido, imputado por resistencia, desobediencia y desórdenes públicos.

Según ha trasladado, por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), está previsto que a lo largo de la jornada de este martes sean puestos a disposición judicial los arrestados por estos incidentes, cuatro ultras del Málaga CF y otra, un almeriense de la hinchada local y que resultó herido y ahora ha recibido el alta.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, defendió ayer la "proporcionalidad" del dispositivo de la Policía Nacional desplegado este domingo y explicó que los incidentes derivaron en una "pelea multitudinaria" que obligó a los agentes a intervenir "sin más remedio" para disipar el conflicto. Se refirió a la situación del almeriense, un varón de 31 años que fue evacuado en ambulancia tras sufrir una caída durante su arresto.

Fernández trasladó que el paciente permanecía en observación en el centro hospitalario, pero recalcó que se encontraba "absolutamente" fuera de peligro y presentaba un estado de salud "favorable".El delegado descartó cualquier exceso por parte de las autoridades y, según detalló, la herida en la cabeza se produjo cuando otro aficionado que trataba de impedir el arresto sujetó al joven y, de forma imprevista, lo soltó.

El encuentro, catalogado de alto riesgo, contaba con un despliegue de seguridad reforzado con medios aéreos que posibilitó la rápida intervención policial.