Einar Galilea, central del Málaga CF: "Queremos que la afición sienta orgullo de la gente que representa su escudo"

Einar Galilea pasó este miércoles por sala de prensa antes del Málaga CF - CD Castellón. Quedan seis jornadas para el final de la temporada regular de LaLiga Hypermotion y, aunque los puntos apremian, la confianza del central es absoluta en el equipo, aunque el mensaje va a la afición: "Queremos hacerles sentir orgullo de la gente que representa su escudo".

Almería

"A nadie le gusta perder puntos en el último minuto, pero el equipo mostró una cara de la que nosotros y la afición estamos muy orgullosos. Esa ambición de querer ir a por más. Esta vez nos salió cruz, pero demuestra que estamos con confianza y con posibilidades de conseguir una remontada en el campo del Almería. Estamos hablando de cosas mayores. Demuestra mucho la confianza del equipo, el nivel de lo que autopercibimos. Con ese nivel de confianza afrontamos el partido de Castellón. Sabemos que va a ser también un rival muy complicado, un rival directo. No hace falta descubrir nada del Castellón, pero sabemos que nosotros tenemos nuestras posibilidades, en casa podrían incluso aumentar y vamos a afrontar ese partido a tope de confianza y a por los tres puntos".

Einar Galilea celebra con Ochoa y Haitam el gol del 2-2 en Almería. / Málaga CF

Calendario final

"Sabemos que cualquier rival es complicado en esta categoría. Lo hemos vivido en propias carnes y viendo resultados ajenos. Ahora se han concentrado partidos contra rivales directos en un breve espacio de tiempo, pero nosotros no vamos mucho más allá. Ahora nos centramos en Castellón, cuando acabe nos centraremos en Eibar y así sucesivamente. Lo que nos ha llevado hasta aquí, disfrutar del camino y conseguir los resultados ha sido el día a día, cada entrenamiento. Tenemos que seguir por ese camino".

Vuelta tras lesión

"Ojalá que me lo pongan complicado, eso significará que el equipo va bien. Ya no es solo con mi lesión, también otras lesiones que hemos tenido. El equipo ha demostrado que cualquiera que juegue puede hacerlo bien, estar compitiendo por el puesto. Habla muy bien de los menos habituales y del trabajo oscuro que no se ve tanto. Me encuentro bien. Me llegó una lesión justo después de los partidos que llevaba enlazando. Me encontraba muy bien, fue un pequeño palo. El diagnóstico era más grave de lo que yo sentí en un primer momento. Trabajar con el staff médico y gracias a ellos ya he olvidado".

El Castellón en La Rosaleda

"Ya lo conocemos de estos últimos años. Sabemos que es un rival muy complicado. Tanto en Primera RFEF como el año pasado, sabemos que su modo de jugar es muy vistoso, alegre y valiente. Nosotros vamos un poco por ese camino, tenemos las herramientas necesarias para hacerles daño y contrarrestar sus puntos fuertes. Tuvieron un pequeño bajón, pero lo han olvidado. Nos encontraremos con un buen Castellón, pero estoy seguro que vamos a ver a un buen Málaga. Aquí en casa, con nuestra gente y el recibimiento, ya lo percibimos después de Almería, la ilusión es palpable. También la percibimos, se agradece ese pequeño empujoncito. Algo tan pequeño te hace mucho más fuerte, tener a tu gente detrás se nota y lo notamos mucho en La Rosaleda. Ya hay gente que me ha preguntado de combinaciones de vuelos para Eibar. La gente está muy dentro del equipo, dispuesta a ayudar en cualquier momento. Podemos hacer un gran partido, brindarles un triunfo y hacerles sentir orgullo de los chavales y de la gente que representa su escudo".

Compromiso del grupo

"Algo innegable de este equipo es el compromiso. Lo hemos tenido siempre. La ilusión viene de serie en esta familia. Cuando vienen un poco peor o perdemos puntos en el descuento y recibes ese mensaje de ánimo por tu gente, es muy gratificante. Sí que te toca la fibra, te hace darte cuenta de todas las ilusiones que hay detrás. Tampoco vamos a dar un extra más porque este equipo ya va a tope. Ayuda tener esos detalles, pero el compromiso de esta gente lleva muy alto desde el principio".

Identidad

"Nosotros vamos a por los tres puntos. Si hay tiempo de calcular, pues habrá, pero no especulamos tampoco. Vamos a por todas, es una seña de identidad: mostrarse ofensivo, alegre, ir a ganar cada partido. Hay veces que sale y otras que no, pero el plan que tenemos es lo que nos ha traído".

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Temporada

"La he disfrutado mucho. Te queda la sensación de disfrutar, muy contento de venir a trabajar, ver a los compañeros y pasártelo bien, esforzarte, ver caras de satisfacción... Ha sido una temporada de altibajos, pero tanto yo como el equipo nos hemos repuesto de una situación adversa y es para estar orgullosos del camino que hemos hecho. Podremos llegar a conseguirlo o no, meternos en play off o no, pero el hecho de darle la vuelta a esa situación y mostrar todo lo que hemos mostrado hasta llegar al día de hoy, es para estar orgullosos. La gente así lo percibe".