Funes y Pablo Hernández, los entrenadores que cambiaron a Málaga CF y Castellón: del descenso a soñar con Primera

Málaga CF y CD Castellón eran dos equipos que, hasta 2021, apenas se habían enfrentado en tres campañas en el siglo XXI, pero aquel ascenso desde Primera Federación les unió hasta convertirles este curso en, prácticamente, hermanos gemelos. Separados por un punto en la clasificación, números idénticos y encumbrados por dos entrenadores que les cambiaron la temporada: Juanfran Funes y Pablo Hernández. Del descenso a soñar con Primera División.

Es la realidad que viven los dos equipos que van a enfrentarse este sábado a partir de las 21.00 horas. Ahora marchan quinto y cuarto clasificado, respectivamente. Los blanquiazules con 60 puntos y los albinegros con 61. Tienen el ascenso directo o el play off en el punto de mira, pero hubo un tiempo en el que estuvieron tan inmersos o tan cerca del abismo que tuvieron que tomar la decisión de cambiar de rumbo en el banquillo.

Johan Platt - Pablo Hernández

Primero llegó el del Castellón. Johan Platt venía de ser una pieza determinante en la segunda vuelta de la temporada 2024/25 para asentar al equipo en Segunda División, pero la realidad fue otra bien distinta con el inicio de la presente. Apenas el 16 de septiembre, cuando se habían disputado solo cinco jornadas, el club decidió relevar al técnico neerlandés de su puesto con un pobre balance de dos empates y tres derrotas en el 20º puesto.

Como en Martiricos, buscaron en su filial. En un principio, Pablo Hernández llegaba al primer equipo en condición de interino, mientras buscaban a alguien más contrastado en el mercado. Sin embargo, dos meses después de buenos resultados, como aquella remontada en el descuento por 2-1 frente al Málaga CF en Castalia, le valieron para quedarse con los 'mayores'. De aquellos dos puntos, el Castellón ahora tiene 61 y es un candidato serio a soñar con Primera.

Pellicer - Funes

A mediados de noviembre llegó el de los blanquiazules. En aquella jornada 14 que se saldó con el 1-0 frente a la Cultural Leonesa, el Málaga CF empataba a 15 puntos con dos equipos del descenso. Fue la gota que colmó el vaso para destituir a Sergio Pellicer, el segundo entrenador con más partidos en la historia de Martiricos. El elegido fue Funes y la temporada cambió radicalmente. Aquel gol de Einar Galilea en el descuento frente al Mirandés, iniciando el partido en descenso, inició una racha de nueve partidos sin perder y el domingo cerró una igual el Almería.

13 victorias, seis empates y tres derrotas en Liga le han servido para confirmarse en el puesto y liderar el proyecto las próximas dos temporadas, hasta 2028, de la mano de Loren Juarros. En el horizonte tiene el gran sueño de toda una ciudad, pero lo cierto es que vuelve a llenar La Rosaleda cada vez que el Málaga CF juega en casa y le ha devuelto una identidad alegre al equipo, de lucha y entrega absoluta, que ilusiona semana a semana.

Funes seguirá hasta 2028 en el banquillo del Málaga CF. / Málaga CF

Números espejo

Historias muy similares que encuentran su reflejo en los números. El Castellón es cuarto con 61 puntos, 17 victorias, 10 empates y nueve derrotas, 61 goles a favor y 44 en contra. El Málaga CF, por su parte, es quinto con 60 puntos (uno menos), 17 victorias, nueve empates (uno menos), 10 derrotas (una más), 60 goles marcados (uno menos) y 44 encajados.

Además, están empatados en el rendimiento como local, son dos de los banquillos más prolíficos en cuanto a contribución goleadora se refiere... Hay que recordar que es uno de los pocos averages que tiene que remontar el equipo de Martiricos después del 2-1 de Castalia.

Habrá que ver qué es lo que sucede este sábado en La Rosaleda. Hay mucho en juego en el que será el último encuentro del mes de abril. A partir de entonces, quedarán cinco partidos y nadie quiere perder la estela de los líderes porque, en cualquier momento, tres puntos lo cambian todo en LaLiga Hypermotion.