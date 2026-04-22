La justicia activa el pago provisional de BlueBay en favor del Málaga CF por el caso de las camisetas

Nuevo paso judicial en el largo enfrentamiento entre el Málaga CF y BlueBay 2000, S.L. Según ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el Juzgado de lo Mercantil de Málaga ha acordado poner en marcha la ejecución provisional de la sentencia que le fue favorable al club de Martiricos en primera instancia acerca del impago de la publicidad en las camisetas del equipo blanquiazul de dos temporadas, lo que le abre la puerta a intentar cobrar ya las cantidades reconocidas judicialmente aunque el procedimiento siga pendiente de apelación.

Más de medio millón de euros

La resolución fija la ejecución en 302.500 euros de principal, además de 151.311,31 euros de intereses vencidos y 136.143,39 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, de modo que la cantidad total que se mueve en esta fase del procedimiento asciende a 589.954,70 euros.

BlueBay llegó a patrocinar al Málaga CF. / L. O.

El auto, dictado el pasado 10 de abril, reconoce que la sentencia de octubre de 2025 puede ejecutarse de forma provisional -favorable a la entidad de Martiricos- pese a estar aún recurrida. La ley permite hacerlo en determinados supuestos y la jueza entiende que este caso encaja en ese escenario. Antes de dar ese paso, además, el juzgado dejó constancia de que consultó el Registro Público Concursal y de que no encontró ningún impedimento legal para despachar la ejecución.

Posibilidad de embargo

Junto a esa decisión, el Letrado de la Administración de Justicia acordó también medidas concretas para tratar de hacer efectivo el cobro. Entre ellas figura el embargo telemático de saldos bancarios y otros activos financieros de la sociedad ejecutada, así como la incorporación de averiguaciones patrimoniales y consultas tributarias para localizar bienes susceptibles de embargo. Solo aparecen saldos entidades financieras, no hay inmuebles.

Javier García-Macias y José Carlos Aguilera, abogados de BlueBay. / Álex Zea

Es decir, el juzgado no se ha limitado simplemente a reconocer el derecho del Málaga CF a reclamar ese dinero, sino que ha activado ya los mecanismos habituales de ejecución para intentar convertir esa sentencia en un cobro real.

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La luz al final del túnel

La disputa judicial entre ambas partes, por tanto, sigue abierta en el plano de fondo, porque BlueBay mantiene recurrida la sentencia. Sin embargo, mientras se resuelve esa apelación, el Málaga gana un paso adelante fundamental para cerrar de una vez por todas el caso. Puede apoyarse ya en la vía judicial de ejecución para tratar de cobrar una cantidad cercana a los 590.000 euros reconocida en primera instancia.