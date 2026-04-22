Derbi
Multa al Almería por "la entrada al terreno de juego de personas no autorizadas" ante el Málaga CF
Además, Chirino se perderá dos partidos, mientras que Ramón solo recibe uno de castigo, inmersos en la trifulca final
El Comité de Disciplina anunció este miércoles las sanciones y amonestaciones efectuadas en esta última jornada y, como se esperaba, el UD Almería-Málaga CF ha sido protagonista. Por los jugadores que fueron expulsados, por los que recibieron alguna cartulina amarilla y también por lo que ocurrió sobre el césped una vez pitado el final del partido ante la entrada de varios trabajadores del club indálico sin acreditación alguna.
Derbi cargado de polémica
Las imágenes han sido claras estos días y la sanción es firme contra el Almería: "Multa por incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias. En relación con la entrada al terreno de juego de personas no autorizadas". Se ha visto cómo empujaron a futbolistas del Málaga CF sin razón aparente y cómo jugadores como Chupe o incluso Funes se tuvieron que defender sobre el césped.
Además, no es el único castigo. Chirino, al que el acta señaló por "encararse con un contrario, agarrando a un adversario de la cabeza, empujando posteriormente a otro adversario con fuerza", ha recibido dos partidos de suspensión por "conducta contraria al buen orden deportivo". Por su parte, Ramón, que sufrió este domingo la primera expulsión de su carrera, se pierde tan solo un encuentro, también implicada y expulsado por la trifulca final.
Cuatro sancionados para el Málaga-Castellón
Además, el comité también ha confirmado las dos bajas que presentará el Castellón este fin de semana en La Rosaleda. Tanto Alberto como Gerenabarrena recibieron una tarjeta amarilla en el último encuentro frente al Burgos y deberán cumplir un partido de sanción frente al Málaga CF. También se ha hecho el mismo procedimiento con Rafa Rodríguez, que dejará, junto a Ramón, un importante vacío en el centro del campo blanquiazul.
- El tren de alta velocidad volverá a conectar Málaga con Sevilla y Madrid a partir del 27 de abril
- La Aemet avisa de calor y calima en Málaga con temperaturas de hasta 30 grados
- Fallece Antonio López Olmo, gerente de Covei y expresidente de la Asociación de Polígonos Industriales de Málaga
- Dimite la concejala del PP de Moclinejo, Susana Carrillo, tras ser detenida por la Guardia Civil
- Málaga protagoniza uno de los mayores avances en el mapa español de innovación
- Emasa devolverá 21,4 euros de media a 59.315 clientes para compensar un desfase en facturas desde 2013
- Se acabó usar el coche como trastero: la Guardia Civil multa a los conductores malagueños con 200 euros por llevar estos objetos sueltos
- El nuevo paseo marítimo de Pedregalejo solo dejaría libres 3 metros a los peatones