Multa al Almería por "la entrada al terreno de juego de personas no autorizadas" ante el Málaga CF

El Comité de Disciplina anunció este miércoles las sanciones y amonestaciones efectuadas en esta última jornada y, como se esperaba, el UD Almería-Málaga CF ha sido protagonista. Por los jugadores que fueron expulsados, por los que recibieron alguna cartulina amarilla y también por lo que ocurrió sobre el césped una vez pitado el final del partido ante la entrada de varios trabajadores del club indálico sin acreditación alguna.

Derbi cargado de polémica

Las imágenes han sido claras estos días y la sanción es firme contra el Almería: "Multa por incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias. En relación con la entrada al terreno de juego de personas no autorizadas". Se ha visto cómo empujaron a futbolistas del Málaga CF sin razón aparente y cómo jugadores como Chupe o incluso Funes se tuvieron que defender sobre el césped.

Además, no es el único castigo. Chirino, al que el acta señaló por "encararse con un contrario, agarrando a un adversario de la cabeza, empujando posteriormente a otro adversario con fuerza", ha recibido dos partidos de suspensión por "conducta contraria al buen orden deportivo". Por su parte, Ramón, que sufrió este domingo la primera expulsión de su carrera, se pierde tan solo un encuentro, también implicada y expulsado por la trifulca final.

Cuatro sancionados para el Málaga-Castellón

Además, el comité también ha confirmado las dos bajas que presentará el Castellón este fin de semana en La Rosaleda. Tanto Alberto como Gerenabarrena recibieron una tarjeta amarilla en el último encuentro frente al Burgos y deberán cumplir un partido de sanción frente al Málaga CF. También se ha hecho el mismo procedimiento con Rafa Rodríguez, que dejará, junto a Ramón, un importante vacío en el centro del campo blanquiazul.