Decretada la orden de busca y captura contra la familia Al-Thani

Días de importantes novedades judiciales en el Málaga CF y que pueden tener impacto en el futuro más inmediato. A la aprobación del pago provisional de BlueBay al club de Martiricos por el caso de la publicidad en las camisetas, de algo más de medio millón de euros, se ha conocido también la decretación definitiva de la orden de busca y captura a la familia Al-Thani.

Según adelanto Radio Marca Málaga, se trata de una orden inmediata, sin margen alguno a la alegación, que sirve para dar un paso más en el 'caso Al-Thani'. Hay que recordar que apenas hace unos días el jeque recuperó el control de una de las sociedades que controlaba José María Muñoz como administrador judicial del Málaga CF, Nasir Bin Abdullah & Sons SL.

Paso adelante definitivo

Hay que recordar que la Fiscalía ya solicitó el pasado mes de octubre una Orden Europea de Detención (OED) para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por irregularidades en la gestión del Málaga CF, después de que el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga acordara en junio la apertura de juicio oral contra el jeque catarí y sus tres hijos por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

El jeque Al-Thani podría volver a sentarse ante la justicia malagueña. / Arciniega

La jueza María de los Ángeles Ruiz ya había sido reticente a la declaración de la misma después de varias solicitudes propuestas por parte de BlueBay. Entonces, la Fiscalía ya aseguró: "Dichos acusados han venido utilizando su derecho de defensa y su situación de residencia en el extranjero para torpedear la buena marcha del procedimiento y dicha situación no puede ser aceptada", además de la intención de ser "puestos a disposición de la autoridad judicial española y, celebrada la comparecencia, decidir sobre su situación personal".

¿Dónde podrían ser retenidos?

No obstante, el jeque y sus tres hijos no podrán ser capturados en cualquier país. De hecho, se localizarán en el área de libre circulación que comprende a 29 países europeos y aquellos con los que España mantenga un acuerdo de extradición. Por lo que una vez pongan un pie en alguno de estos territorios, la justicia se interpondrá sobre ellos para acelerar su regreso a Málaga y declarar en los banquillos.

Habrá que ver cuáles son los próximos pasos, pero parece que la justicia está más cerca de sentar al jeque y a sus tres hijos para tomar responsabilidad sobre todos los delitos de los que se les acusan.