'Caso Al-Thani': ¿Y ahora qué?

¿Y ahora qué? Es la gran pregunta que se hace el malaguismo en estos momentos acerca de la actualidad del 'caso Al-Thani'. La Audiencia Provincial decretó este miércoles la orden de busca y captura contra la familia catarí, como ya hiciera la Fiscalía, y el panorama no es sencillo. Principalmente, porque puede no haber ni un solo cambio si se mantienen con la misma actitud de inoperancia con la justicia española por los presuntos delitos de los que se les acusan en su etapa al frente del Málaga CF.

A efectos prácticos e inmediatos, el ‘caso Al-Thani’ no ha cambiado demasiado en los últimos meses, pero sí que se vienen dando pasos importantes para acelerar el proceso. Primero fue la Fiscalía y su petición de Orden Europea de Detención (OED) en octubre contra el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef por administración desleal, apropiación indebida e imposición de acuerdos abusivos al frente de la entidad de Martiricos. Este martes, se sumó la Audiencia Provincial en otra decisión trascendental. Son los tiempos de la justicia, aunque todo está en las manos de cataríes exiliados en un territorio al que no se puede ‘llegar’.

Al-Thani, junto a dos de sus hijos, en la sala de prensa de La Rosaleda. / Gregorio Torres

Orden de busca y captura

¿Cuál es el próximo paso? La aplicación definitiva viene por parte de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga. Con la solicitud de instancias locales de importante peso, debería ser una tramitación sencilla para traer -o poner en marcha todos los medios para ello- de una vez por todas a la familia Al-Thani y que comparezcan en los banquillos para hacer frente a todas las tropelías que cometieron, presuntamente aún, cuando ejercían de directivos del Málaga CF.

A partir de ahí, la teoría es simple y la práctica se complica como es fácil aventurar. Esa orden de busca y captura se emite y solo se podría ejecutar en 29 países pertenecientes al espacio Schengen y en aquellos con los que España mantenga un acuerdo de extradición.

Para que la gente se pueda hacer una idea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia. Por ejemplo, los hijos sí que están en paradero europeo, por lo que su sede tendría que cambiar si no quieren exponerse a venir a Málaga.

El jeque Al-Thani llegó a declarar por videoconferencia en 2022. / Arciniega

Y no, Emiratos Árabes Unidos y Catar son algunos de los territorios con los que España no tiene acuerdo de extradición. Es decir, esa Orden Europea de Detención quedaría simplemente en el aire, en la misma situación en la que ahora está la familia Al-Thani plácidamente sin responder ante la justicia malagueña. Lo más lógico -si es que hay lógica en todo este asunto- es que sea la Audiencia Provincial la que emita una fecha para el juicio.

A la espera del juicio

¿Con los Al-Thani en el banquillo? ¿Sin los Al-Thani? ¿Con defensa -impuesta ante la negativa de los mismos- para entonces? ¿Dentro de cuánto tiempo? ¿Qué será del Málaga CF hasta entonces? Son muchas preguntas para una afición que, simplemente, quiere que se haga justicia con su club y que de una vez por todas vuelve a ser ‘solo’ un club de fútbol. Hasta entonces, aún quedan unos cuantos pasos por dar... y no se aventura una fecha cercana para volver a la realidad.