Horario y televisión del Málaga CF - CD Castellón en La Rosaleda

Fin de semana clave en La Rosaleda. Ya lo fue el de Las Palmas hace dos semanas, pero cada uno apunta a ser más decisivo que el anterior. Le quedan tres a Martiricos en este final de la temporada regular y cada punto empieza a valer oro. Especialmente, si el Málaga CF se enfrenta a un rival directo y si puede colocarse por delante del CD Castellón en la clasificación de LaLiga Hypermotion.

Más que tres puntos

A excepción del Racing de Santander, es el único average que tienen que remontar los de Funes. Perdieron los blanquiazules, aún con Pellicer por 2-1 en Castalia, y ahora, además de ganar, buscarán un triunfo que les permita que un hipotético desempate final vaya a su favor. Por el momento, son los de Pablo Hernández los que se colocan por delante con 61 puntos por los 60 del Málaga CF.

Es evidente que el encuentro va a estar marcado por las siete bajas con las que llega el equipo. Sin embargo, a su lado va a tener el lleno de La Rosaleda. Apenas quedan entradas sueltas y son aquellas que han liberado los abonos. Un par de horas antes, un recibimiento espectacular para empezar ganando desde mucho antes del partido inicial.

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 37 de la categoría de plata se celebrará este 25 de abril, a partir de las 21.00 horas. Ambos jugarán sabiendo lo que ha ocurrido en el Burgos-Deportivo de La Coruña, el otro gran encuentro con incidencia en la zona de ascenso directo/play off.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.