LaLiga Hypermotion
Horario y televisión del Málaga CF - CD Castellón en La Rosaleda
Los de Funes reciben a los de Pablo Hernández en otro fin de semana de partido ante un rival directo en la parte alta
Fin de semana clave en La Rosaleda. Ya lo fue el de Las Palmas hace dos semanas, pero cada uno apunta a ser más decisivo que el anterior. Le quedan tres a Martiricos en este final de la temporada regular y cada punto empieza a valer oro. Especialmente, si el Málaga CF se enfrenta a un rival directo y si puede colocarse por delante del CD Castellón en la clasificación de LaLiga Hypermotion.
Más que tres puntos
A excepción del Racing de Santander, es el único average que tienen que remontar los de Funes. Perdieron los blanquiazules, aún con Pellicer por 2-1 en Castalia, y ahora, además de ganar, buscarán un triunfo que les permita que un hipotético desempate final vaya a su favor. Por el momento, son los de Pablo Hernández los que se colocan por delante con 61 puntos por los 60 del Málaga CF.
Es evidente que el encuentro va a estar marcado por las siete bajas con las que llega el equipo. Sin embargo, a su lado va a tener el lleno de La Rosaleda. Apenas quedan entradas sueltas y son aquellas que han liberado los abonos. Un par de horas antes, un recibimiento espectacular para empezar ganando desde mucho antes del partido inicial.
Horario
El duelo correspondiente a la jornada 37 de la categoría de plata se celebrará este 25 de abril, a partir de las 21.00 horas. Ambos jugarán sabiendo lo que ha ocurrido en el Burgos-Deportivo de La Coruña, el otro gran encuentro con incidencia en la zona de ascenso directo/play off.
Dónde ver el partido
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.
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