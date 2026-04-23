El Málaga CF tira de baloncesto en un entrenamiento sin novedades en la enfermería

El Málaga CF sigue quemando etapas en la preparación del partido contra el Castellón. El equipo de Pablo Hernández visitará La Rosaleda este sábado, a las 21.00 horas, en el último encuentro de un mes de abril infernal para los blanquiazules. Sin embargo, el ambiente es radiante, el grupo sigue yendo a por todas y la felicidad es palpable en cada sesión de entrenamiento. Este jueves, un protagonista inesperado: el baloncesto.

El cuerpo técnico preparó como actividad de activación pequeños partidos de baloncesto. Alguno tuvo tiempo para demostrar que tiene buena mano si alguna vez el Unicaja los necesitara. A partir de ahí, concentración máxima para seguir puliendo los detalles de la penúltima sesión de trabajo previa al encuentro.

Siete bajas

Lo que es la enfermería... nada de nada. Funes sigue sin poder recuperar a ninguno de sus jugadores de cara al partido contra el Castellón. Juanpe, Luismi y Pastor -sin ficha- ya pertenecen a un grupo aparte con lesiones de mayor duración. Todos los focos apuntan a Dani Lorenzo y Larrubia. Será el cuarto y el tercer encuentro, respectivamente, que no puedan disputar con sus compañeros. Habrá que esperar a Ipurúa, pero son bajas muy sensibles en este momento de la temporada.

Además, a esas cinco ausencias hay que suma reste sábado las de Ramón y Rafa Rodríguez. El de Órgiva fue expulsado frente al Almería, mientras que el sevillano recibió una tarjeta amarilla que le hará cumplir ciclo frente al Castellón. En total, siete jugadores muy candidatos al once titular que se caen del grupo en La Rosaleda.

Es la situación con la que tienen que lidiar Funes y el resto del cuerpo técnico. Todo va a pasar por ese puzzle sin piezas en el centro del campo, con la más que posible ayuda de Arriaza, para hacer frente a un rival directo como es el equipo de Pablo Hernández, solo un punto por encima del Málaga CF en la clasificación de LaLiga Hypermotion. Este viernes, a partir de las 10.30 horas, último entrenamiento en las instalaciones de Martiricos.