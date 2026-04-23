El Málaga CF vs la familia Al-Thani: la historia de nunca acabar

Compite el Málaga CF por subir a Primera División, con un partido importantísimo en La Rosaleda, pero la actualidad la marca la familia Al-Thani. Este martes se conoció la decretación firme de la Audiencia Provincial de la orden de busca y captura contra los cataríes en el enésimo capítulo de una historia que tiene más de 14 millones de euros de fianza, penas de 14 años y seis meses de prisión para el jeque y sus hijos por tres presuntos delitos, además de la colaboración de cinco exdirectivos blanquiazules.

Es la historia de nunca acabar. Han pasado casi seis años y medio desde que un lejanísimo 16 de diciembre la justicia admitiera a trámite una querella de la APA contra la familia Al-Thani por administración desleal y apropiación indebida. Casi seis años y medio. Unos meses menos desde que la magistrada María de los Ángeles Ruiz imponía una fianza de 5,4 millones de euros a los cataríes antes de administrar judicialmente el club con José María Muñoz.

El eterno litigio

Aquel fue el inicio de una investigación torpedeada constantemente que únicamente vio la luz el 24 de octubre de 2022, cuando los protagonistas declararon por videoconferencia. Ha sido una montaña rusa que ha tenido hasta una querella por parte de Dumet Grayeb contra la jueza por un presunto delito de prevaricación.

El presidente y propietario del Málaga CF, Abdullah Al-Thani. / Daniel Pérez (EFE)

Fue en 2024 cuando el Ministerio Fiscal dio a conocer la compra ilegal de acciones para asegurarse la mayoría del club, adquisición de vehículos de alta gama, alquileres de viviendas a precios desorbitados, viajes o noches en hoteles de máximo lujo gracias al dinero del club, además de cerrar la instrucción debido a "indicios racionales".

Confirmación de tres delitos

El pasado mes de junio empezó a 'acelerarse' el proceso. Además, también se abrió juicio oral -sin fecha aún- para Al-Thani, tres de sus hijos -Rakan, Nasser y Nayef- y cinco exdirectivos blanquiazules -Vicente Casado, Manuel Novo, Joaquín Jofre, Roberto Cano y Moayad Shatat- por ser presuntos autores o, en su caso, cooperadores necesarios de delitos continuados de administración desleal, apropiación indebida e imposición de acuerdos abusivos al frente de la entidad de Martiricos.

Además, las fianzas sumaban entre todas las partes más de 14 millones de euros si querían evitar recibir el embargo de sus bienes, así como de su patrimonio más personal "para garantizar la responsabilidad civil subsidiaria".

Manuel Novo, Vicente Casado y Nasser Al-Thani son otros de los implicados. / Álex Zea

Orden de busca y captura

A efectos prácticos e inmediatos, el 'caso Al-Thani' no ha cambiado demasiado en los últimos meses, pero sí que se vienen dando pasos importante como acelerar el proceso. Primero fue la Fiscalía y su petición de Orden Europea de Detención (OED) en octubre contra el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef por los delitos anteriormente mencionados. Este martes, se sumó la Audiencia Provincial en otra decisión trascendental.

¿Cuál es el próximo paso? La aplicación definitiva viene por parte de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga. Con la solicitud de instancias locales, debería ser una tramitación sencilla para traer -o poner los medios para ello- de una vez por todas a la familia Al-Thani y que comparezcan en los banquillos para hacer frente a todas las tropelías que cometieron, presuntamente aún, cuando ejercían de directivos del Málaga CF.

A partir de ahí, la teoría es simple y la práctica se complica. Esa orden de busca y captura se emite y solo se puede ejecutar en 29 países pertenecientes al espacio Schengen y en aquellos con los que España mantenga un acuerdo de extradición.

Para que la gente se pueda hacer una idea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

Mientras, el Málaga CF se juega estar en Primera División. / Málaga CF

A la espera del juicio

Y no, Emiratos Árabes Unidos y Catar son algunos de los territorios con los que España no tiene acuerdo de extradición. Es decir, esa Orden Europea de Detención quedaría simplemente en el aire, en la misma situación en la que ahora está la familia Al-Thani plácidamente sin responder ante la justicia malagueña. Lo más lógico -si es que hay lógica en todo este asunto- es que sea la Audiencia Provincial la que emita una fecha para el juicio.

¿Con los Al-Thani? ¿Sin los Al-Thani? ¿Con defensa para entonces? ¿Dentro de cuánto tiempo? ¿Qué será del Málaga CF hasta entonces? Son muchas preguntas para una afición que, simplemente, quiere que se haga justicia con su club y que de una vez por todas vuelve a ser 'solo' un club de fútbol. Hasta entonces, aún quedan unos cuantos pasos por dar... y no se aventura una fecha cercana.