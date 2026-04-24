Funes analiza el Málaga CF-Castellón: "Habrá más finales, pero no podemos esquivar la importancia"

Juanfran Funes compareció este viernes en rueda de prensa en la previa del Málaga CF-CD Castellón. "¿Una final? No podemos esquivar la importancia, pero quedarán más finales", asumió acerca del encuentro, marcado por la previa y el hecho de ser muy "conscientes de haber llegado a una situación privilegiada" en estas seis últimas jornadas de LaLiga Hypermotion.

Balance

"La semana bien, un poco más corta de lo que nos hubiese gustado al ser de domingo a sábado. Con muchísimas ganas, hemos encauzado bien la semana. Hablamos del partido, lo solemos hacer siempre. A partir de ahí, pensando en el siguiente. Se han repuesto bien. Cuando das todo, te sientes orgulloso independientemente del resultado. No solo lo hacen del esfuerzo del partido, sintieron que ante un gran equipo se podía ganar. Viven con las posibilidades de que pueden hacerlo".

Proyectos Málaga-Castellón

"Hemos hablado de la importancia de mantener proyectos, organigrama, jugadores en el tiempo. Hemos visto también un gran Córdoba en momentos de la temporada. Más que lo que puedan aportar grandes fichajes, mantener una base sólida en el tiempo es muy importante. Ejemplifican ambos lo que hablamos. Ojalá siga habiendo cambio de categoría para los dos".

Confianza

"Seguro que sí. Lo manifestaban después del partido. Aunque iban por debajo, sentían que podía ganar incluso yendo por debajo y también cuando empatan. Les da fuerza. No es solo la esperanza, es la capacidad de poder pelear los partidos independientemente de la adversidad. Lo están demostrando y lo viven con ilusión. Somos conscientes de haber llegado a una situación privilegiada. Vivir momentos así es muy difícil en esta competición, no solo para el Málaga CF, sino para todos los equipos".

Arriaza estará este sábado en la convocatoria contra el Castellón. / Málaga CF

Centro del campo

"Estamos tranquilos. Todavía hay algunos que no van a poder jugar. A Lobete lo hemos probado por dentro, no sería la primera vez que lo hace con el Málaga. También están Aaron, Izan, Dotor, hemos probado a Arriaza y Darko. Son suficientes para los tres puestos. Estamos tranquilos. A pesar de que no están Ramón, Juanpe y Rafa, Pablo ya ha debutado y viene a la convocatoria. No están todos. Con los que tenemos, alguno no va a poder salir de inicio. Confiamos en cubrir esas posiciones y no vamos a tener problemas. No estamos preocupados con el centro del campo".

Delanteros

"Con respecto a otras temporadas, una de las potencialidades era poder contar con los tres. Se lo hicimos ver a ellos. Sabíamos del gran nivel de los tres. Nuestra forma de jugar condicionaba que estuvieran los tres, que solo puede estar uno. Aprovechan las oportunidades. Los partidos son largos, van a tener oportunidades".

Análisis del rival

"El Castellón es muy poderoso a nivel ofensivo, es una locura a balón parado. Le han hecho solo un saque de esquina a nivel de Liga. Te echas las manos a la cabeza. Solo dos faltas a nivel defensivo. Ser capaces a balón parado es un reto. Es un equipo que te somete, te domina en pasillos interiores. En Las Palmas lo entendimos. Cuando más suframos, pueden ser los momentos que más cerca estemos de conseguir gol. En esa dificultad en la que te meten en tu campo, no te dejan tu juego, hay que ser pacientes y tener el pensamiento de que recuperar ahí puede darnos armas. Somos fiables en transición".

Repetir el plan

"Nosotros lo tenemos fácil. No tenemos que darles más confianza, ya la tienen. Solo nos ocupamos de replicar cada partido. Cuando mantienes ideas en el tiempo, te lleva a ser fuerte. Nunca hemos querido especular con ideas distintas. Esa presión alta, el atrevimiento, el riesgo... Cuando se repiten te llevan a un nivel de excelencia mayor. No querer hacer cosas distintas ahora nos lleva a tener mayor seguridad. Hay que seguir haciendo justo lo que hemos hecho hasta ahora".

Funes da indicaciones a sus jugadores en un entrenamiento. / Málaga CF

Resaca de Almería

"Con Ramón hablamos. También con el equipo. Son situaciones que, por la imagen de los clubes, hay que cuidar. Esa tensión del partido tiene que llevarnos a aprender a manejar lo que ocurre. Cuando aparezcan, tenemos que ser fríos. Todo se desencadenó cuando Chirino se va a por Ochoa. Después, por el bien del fútbol español, es importante que pongamos de nuestra parte. Hay que saber ganar y saber perder. Podemos enfrentarnos en próximos años y este año. No quiero meter a nadie por encima de nadie".

Play off

"Es un partido de play off, sí, lo vivimos con Las Palmas. Tiene todos lo ingredientes este también. Podría ser. ¿Una final? Todos los partidos tienen la importancia de los tres puntos, a estas alturas puede ser algo más, también el average. No podemos esquivar la importancia. Estoy convencido de que vamos a vivir más finales. Tenemos que vivirlo con la trascendencia, pero no es definitivo. Nos sentiremos en la ilusión de seguir ganando otros. No está todo hecho si ganamos, ni mucho menos. Tendremos que ganar este y tendremos que querer y poder ganar el siguiente".

Haitam

"Lleva tiempo en una buena línea. Tuvo el traspiés del golpe. Volvió en buena dinámica. Tenemos que dejar jugadores sin convocar para que él pueda venir y lo aprovecha. Todos sabemos de su talento. Acumula buenas semanas. Imagina cuando haga buenas actuaciones y buenas semanas. La seguridad de que esté en la convocatoria está".