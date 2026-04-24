Ilusión en el Málaga CF con la previa: "El recibimiento es único para muchos e inolvidable para todos"

Quedan seis jornadas por delante hasta el final de la temporada regular de LaLiga Hypermotion, cada partido es más especial que el anterior, pero lo cierto es que este Málaga CF-CD Castellón trasciende de la simple emoción. Miles de blanquiazules van a estar concentrados desde las 19.00 horas en un recibimiento que Funes tiene muy claro cómo describir: "Es único para muchos e inolvidable para todos".

Son tres partidos en Martiricos los que quedan, al menos de forma segura, y este tiene un ambiente muy especial: "El tema del recibimiento es algo único muchos e inolvidable para todos. Siempre se guarda en la retina. No es fácil en las fechas en las que estamos estar donde estamos. Nos lleva a situaciones especiales. Ojalá no sea el último. Siempre gusta vivirlos. Siempre se ha demostrado que siempre ha sumado, nos ha llevado en volandas la afición. Ocurrió con las motos. Esas cosas nos han dado mucha energía y la energía la vamos a necesitar contra Castellón".

Recibimiento de la afición del Málaga CF en los aledaños de La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Vallas

El técnico de Loja vivirá una de sus previas más especiales y no teme que vaya a dejar un extra de presión: "No he vivido ningún recibimiento en primera persona, he participado en alguno. Es muy emocionante para los jugadores, les lleva a un nivel de competitividad mucho mejor. Lo hemos hablado. Las vallas deslucen el recibimiento, es menos espectacular para los jugadores, se convierte en algo más frío".

Ahora bien, también manda un mensaje al comportamiento de todos: "Tenemos que entender, y apelo a la responsabilidad de todo el mundo, que nos lleva a que pueda suceder algo de lo que nos podamos lamentar. Las vallas no han llegado por casualidad. No solo es el riesgo personal, es el autobús. A lo mejor ha llegado eso a la policía. Se está viendo la posibilidad de que no haya vallas, que no haya distancia con el equipo. Los chavales se emocionan. Tenemos un tesoro como es nuestra afición. Cuando más cerca, mejor".

Mensaje a la afición

Antes de concluir con un último mensaje a la afición: "Que lo sigan viviendo como hasta ahora. Lo están disfrutando muchísimo, cada momento del partido. Son capaces de sufrir con nosotros. Lo único que queremos es que dure, alimentarlo, para que lleguen momentos como este. Sabemos que vamos a vivir algo precioso en La Rosaleda. Ojalá seamos capaces de mantenernos en este escenario. Es muy duro llegar hasta aquí. No podemos reprocharnos no disfrutarlo".