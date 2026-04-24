Así será la jornada 37 para los rivales directos del Málaga CF por el ascenso a Primera

LaLiga Hypermotion vuelve a las andadas con una jornada 37 que se antoja, otra vez, decisiva. Son seis partidos los que le quedan a cada equipo. Algunos necesitarán puntuar en sus aspiraciones por alcanzar el ascenso directo o el play off, o por huir del abismo. Se abre esa ventana de ‘resultados extraños’, habituales en la ‘Hipertensión’, pero lo cierto es que vuelve a ser un fin de semana de cruces muy importantes para los rivales al margen del Málaga CF-CD Castellón.

Viernes

Como ya ocurriera con el anterior, habrá que estar pendientes de viernes a lunes. Abre el fuego el Eibar visitando al Albacete (20.30 horas). Precisamente, Ipurúa es el próximo estadio al que tendrán que visitar los de Funes, pero antes le espera un encuentro fundamental en tierras manchegas ante el técnico malagueño Alberto González. Los de Beñat San José están a solo dos puntos del play off y un triunfo podría colarles entre los seis primeros a la espera de los resultados rivales.

Sábado

El Burgos-Deportivo de La Coruña (18.30 horas) es otro de los encuentros que centra todas las miradas en la parte alta de la tabla. Inician la jornada como sexto y segundo clasificado, respectivamente, solo separados por cuatro puntos. El terremoto que se puede plantear si los de Ramis mantienen a salvo El Plantío es tremendo. No obstante, la capacidad de amenaza de los gallegos, que ya de por sí son los mejores visitantes de la categoría, es otra con la mejor versión de Yeremay.

Domingo

Ya en la jornada dominical, desde las 16.15 horas, turno del Granada-UD Almería. El equipo de Rubi llega con confianza después de superar al Málaga CF en el tiempo de descuento y necesita seguir ganando para mantenerle el duelo al Dépor. Ahora bien, jugará sabiendo lo que han hecho los de Antonio Hidalgo, por lo que podrán manejar el resultado.

También será importante ver lo que hace el Racing de Santander en el campo del Ceuta (21.00 horas). El líder ha recuperado su versión más regular después de las dos últimas victorias consecutivas y ahora tendrá que hacer lo propio en un estadio muy complejo, al que también irá el Málaga CF en el tramo final. Al menos, los de José Alberto López saben que mantienen un colchón de más de un partido para seguir en lo más alto en caso de una derrota.

Lunes

Cerrará el carrusel el Cádiz-Las Palmas (20.30 horas). El equipo de Luis García jugará sabiendo lo que han hecho todos sus rivales directos antes. La gran novedad la presentará el conjunto andaluz con la presencia de Idiakez en el banquillo. Será su primer partido tras la destitución de Sergio González y la prueba más real de lo que están capacitados para buscar la permanencia en un final agónico después de la última racha.

En definitiva, muchas cosas por decidir. A partir de ahí, quedarán cinco jornadas para el final, por lo que es vital colocarse ante un esprint que apunta a ser agónico.