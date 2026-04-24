Pablo Hernández, antes del Málaga-Castellón: "Es un partido muy importante, pero no va a ser definitivo"

El CD Castellón encara la visita al Málaga CF en plena pelea por el ascenso. La Rosaleda albergará el sábado a las 21.00 horas un partidazo entre dos rivales directos en la zona alta. Los albinegros viajarán sin dos piezas capitales (Alberto Jiménez y Beñat Gerenabarrena, ambos sancionados), pero con la ambición de competir en uno de los campos más complicados de la categoría.

El entrenador orellut, Pablo Hernández, compareció este jueves en la sala de prensa del SkyFi Castalia.

El Málaga, próximo rival

"Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, desde la llegada de su entrenador. Un equipo joven, un equipo con mucho talento, un equipo alegre, que funciona, que tiene muchas variantes y jugadores de mucha calidad".

"En su casa solo ha perdido un partido en toda la temporada, es un equipo fuerte, con su afición, un campo que seguro que va a estar lleno y la gente volcada con ellos y va a ser un partido complicado. Pero vamos con la confianza que nos están dando los últimos resultados, la dinámica que traemos y sabemos que va a ser difícil, pero confiamos en poder sacar los puntos".

Las bajas de Alberto y Gere

"Obviamente son dos bajas de jugadores importantes, que estaban siendo fundamentales en nuestro esquema, en nuestro equipo, pero es un poco la tónica de las últimas jornadas. Prácticamente en cada partido estábamos teniendo alguna baja por sanción, expulsiones, lesiones... Son parte del fútbol y más a estas alturas, con tantos partidos ya jugados, es normal tener acumulaciones de tarjetas y sanciones. Estoy tranquilo porque viendo a entrenar al resto, veo a todos preparados y con ganas de ayudar al equipo".

La importancia del partido

"Al final todos los partidos son tres puntos, valen lo mismo. Es verdad que a nivel mental ganar un partido así nos puede dar mucho, para afrontar los últimos cinco partidos, pero creo que sería un error pensar que es una final, que si ganas lo vas a tener todo hecho y si lo pierdes, estar fuera. Creo que a lo mejor nos pudo pasar factura el partido contra el Racing, que parecía que si ganábamos ya estábamos en Primera y que si perdíamos todo se veía negro. Y no se tiene que tomar así".

"Se tiene que tomar como un partido muy importante ante un rival directo, obviamente, pero que no va a ser definitivo".

"Hay que afrontarlo como lo que es, un partido importante, un partido que nos puede servir de ejemplo y de espejo en un hipotético play-off, porque es un partido de play-off, por el ambiente que se va a vivir, por lo que nos jugamos los dos equipos y hay que tomarlo así. Pero al final son tres puntos más en juego y es lo que tenemos que meter en nuestra cabeza, sumar de tres en tres en este partido que nos daría mucho".

Las bajas del Málaga

"Nosotros venimos analizando las últimas jornadas, que ya llevan arrastrando esa baja de, por ejemplo, Larrubia, que era posiblemente el jugador más en forma antes de la lesión. Pero es un equipo que no cambia su manera de jugar, sigue siendo un equipo alegre, sigue siendo un equipo que tiene jugadores de desequilibrio en la parte ofensiva, no está Larrubia, pero hay otros jugadores como Joaquín que están en un buen momento, jugadores jóvenes que están volviendo a tener protagonismo estas últimas jornadas".

"No nos cambia nuestro plan para nada, nosotros vamos a afrontar de la misma manera, esté quien esté disponible en su equipo. Para ellos serán importantes las bajas, como nosotros también tenemos las nuestras, pero nuestro plan de partido no va a cambiar".

El momento del equipo

"Por desgracia tuvimos esa fase donde no sacamos los resultados y donde las sensaciones no llegaban a ser las mismas que veníamos manteniendo durante toda temporada y que por suerte hemos recuperado. Me quedo con eso: veo al equipo competir y es lo que me deja tranquilo. Lueo te pueden salir mejor las cosas o peor, tienes más acierto o menos, pero al final cuando llega la hora de la verdad, que son las últimas jornadas, lo importante es competir cada partido y el equipo está demostrando que lo está haciendo y eso es lo que me deja tranquilo y lo que me hace creer en este equipo y en estos jugadores.

Los números en la zona alta

"El único número que tengo en la cabeza es el tres, que son tres puntos en Málaga. A partir de ahí no me paro a pensar, porque es que hay tantos enfrentamientos directos... En esta Liga también juegas partidos contra equipos que están abajo y se están jugando la vida y y a priori, la gente los da por ganados y ni mucho menos. Aquí va a haber que luchar cada punto, cada partido, hay que ir partido a partido, el próximo es el Málaga y después de Málaga seguiremos pensando en el próximo que será el Córdoba".

El apoyo de la afición en La Rosaleda

"Me repito, pero hay que agradecerle a la afición el apoyo que nos está dando, no solo aquí en Castalia, sino en cada desplazamiento y el sábado en Málaga, obviamente, lo necesitamos. Va a viajar mucha gente, es un desplazamiento largo, suerte que cae sábado y a lo mejor facilita la cosa. Lo vamos a necesitar porque ahí el ambiente que se va a vivir, un estadio lleno... es una de las aficiones que más anima en España, lo he vivido como jugador y sé lo que es la Rosaleda y lo vamos a necesitar. Vamos a intentar devolverles ese apoyo en el campo brindándoles una victoria y brindándoles como mínimo dar el 100% y competir como estamos haciendo, y que eso ojalá nos dé para ganar y poder dedicarles la victoria".

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Cómo manejar el ambiente

"Es un partido sobre todo para saber manejar esas situaciones que vamos a tener en el partido seguro, de que aprieten, de que suframos en algún momento, de que la afición se eche encima.... Vamos a tener que pasar por esos momentos y una de las claves del partido puede estar ahí, en saber manejar esos momentos y hacer que duren poco y ser nosotros los protagonistas".