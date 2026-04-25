Málaga CF - CD Castellón: La Rosaleda, cabeza y corazón

La Rosaleda como el estadio de los sueños, la cabeza para resistir con frialdad y paciencia cuando puedan venir mal dadas y el corazón para sentir de par en par todo lo que este sábado, desde la previa y el partido, va a vivir este Málaga CF-CD Castellón (21.00 horas/LaLiga TV). El enésimo duelo contra un rival directo que supone afrontar la jornada 37, a seis del final de la temporada regular de Segunda División.

Una previa de bandera

No es una final ni es un partido decisivo, pero no es baladí nada de lo que rodea este encuentro. Significa dar un paso importante con respecto a un rival directo y no quedar algo descolgado del objetivo. Por el momento, son los albinegros (61 puntos) los que superan a los blanquiazules (60, empatado con la séptima plaza) en la clasificación y ambos van a jugar sabiendo, si quieren, lo que ha ocurrido en el Burgos-Deportivo de La Coruña (18.30 horas).

Va a ser un encuentro precioso este Málaga CF-CD Castellón con el corazón a prueba durante más de cuatro horas. A los nervios de cada previa se sumará algún cardiólogo. Hay un recibimiento anunciado a las 19.00 horas, dos horas antes de la cita. Los últimos han sido muy emocionantes, pero hacía muchísimo tiempo que no tenían el anhelo de la gloria. Pasará el autobús por delante de miles de aficionados y ahí empezará a contar el marcador en 1-0.

Equipos con bajas

Después habrá que hacerlo posible sobre el campo. Eso sí, con siete ausencias. A las lesiones de Larrubia, Dani Lorenzo, Juanpe, Luismi y Pastor -sin ficha-, se suman las sanciones de Ramón -expulsado ante el Almería- y Rafa Rodríguez, cumpliendo ciclo de tarjetas amarillas. Todo apunta a que volverá Ochoa al once titular y las dudas vuelven a girar en torno al sistema que planteará el equipo blanquiazul: ¿4-4-2 o 4-3-3?

Enfrente, el espejo: el Castellón. Subiendo juntos desde Primera RFEF, salvados la pasada temporada y ahora candidatos al ascenso. El equipo albinegro llega en buena dinámica, aunque su rendimiento fuera de casa no ha sido el mismo que en Castalia. Su última victoria a domicilio fue el 8 de febrero por 0-4 contra el Valladolid. Además, tampoco ha ganado nunca en La Rosaleda en Primera o Segunda División. Aunque lo que más preocupa en el banquillo serán las bajas de Alberto y Gerenabarrena, capitales en su defensa.

Ahora bien, una de las historias las protagonizan los dos entrenadores: Funes y Pablo Hernández. Procedentes del filial, ambos cogieron a sus equipos en puestos de descenso, el malaguista en la jornada 15 y el orellut en la 6, y ahora tienen a sus plantillas quinta y cuarta, respectivamente, a las puertas de hacer historia y/o seguir llevando a sus equipos hasta lo más alto.

El Málaga CF necesita cambios en el once por las sietes bajas del partido. / Málaga CF

Final al mes de abril

Al menos, acabará el infernal mes de abril. Andorra, Deportivo, Las Palmas, Almería y ahora el Castellón ha sido el durísimo tramo que le preparó el calendario al Málaga CF y, sin contar con Larrubia ni Dani Lorenzo, además de otras bajas puntuales por sanciones, muy poco ha cambiado.

Ojalá siga sin hacerlo en la antepenúltima cita de la temporada regular en La Rosaleda. A partir de mañana, quedarán dos citas en suelo malagueño -Sporting y Racing- y cinco jornadas en total. Disfrutemos porque, pase lo que pase, queda muchísimo camino a recorrer en un final que recordaremos siempre.