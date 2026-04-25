El Málaga CF pierde contra el Castellón y se cae del play off (2-3)

Jarronazo de agua fría en La Rosaleda. Más por la forma que por el hecho, por la incapacidad de reaccionar a nivel anímico. El Málaga CF se enfrió ante el Castellón y, pese a adelantarse por medio de Chupe desde el punto de penalti y recordar distancias con el cordobés al final, un hat-trick de Calatrava deja a los blanquiazules fuera del play off muchos meses después (2-3). Además, fin a siete meses invictos en casa.

Los de Funes se han quedado séptimos con 60 puntos. La diferencia con el Burgos y el Eibar es de solo un punto, y ahora se antoja clave la próxima visita a Ipurúa. Eso será la próxima semana. Ahora, el Málaga CF tiene que levantarse de un duro golpe en una jornada que comenzó siendo inolvidable con recibimiento.

Inicio a favor

El Málaga CF fue un avión desde que puso un pie en el césped. La tuvo Joaquín primero, sin suerte con la zurda. Instantes después, Dotor, también desequilibrado, por encima del larguero. Y a la tercera fue la vencida. Ni un minuto había pasado cuando Barri impactó con su brazo el balón. La Rosaleda clamó y Muñiz Muñoz no dudó en pitar penalti. Chupe cogió el balón con decisión y el 1-0 hizo estallar a Martiricos.

Es tal la tensión que se vive en estos momentos que ni Murillo ni Puga quisieron mirar la pena máxima. El Castellón se vio obligado a sacar la cabeza, llevando el juego a Cipenga contra Puga. Algún balón lateral y poco más hasta ese momento. Sin embargo, lo que pudo dejar a Chupe frente al portero acabó en gol del Castellón.

Hat-trick de Calatrava

Amonestó Muñiz Muñoz a Dotor por una falta inexistente y, a la siguiente jugada, una secuencia de errores plantó a Cala ante el Alfonso. Pese a tocarla el guardameta malaguista, 1-1. Empezó otro encuentro, más parado, mucho más bronco. Cortaba el Castellón el juego cuando podía y exentos de castigo alguno. El gol, algo lejos para dar paso a una batalla física. Pudo deshacer el empate el Málaga CF en el descuento, pero se la encontró Niño en el área sin poder reaccionar.

Salió el equipo blanquiazul sin tensión. Se las tuvo que ver con Puga sacando un balón sobre la línea. Empezó el Castellón tomando el balón y ganando los duelos. La tuvo Dotor, en segunda línea, después de centro de Niño. Fue el momento en el que el Málaga CF despertó. La tuvo Ochoa hasta en dos ocasiones, ambas a las manos del guardameta.

El cardiólogo seguía agendando citas. Ahora, Murillo se jugó la vida con un pase a Alfonso que casi pesca Jakobsen. De hecho, tocó el balón mínimamente y tuvo que estirarse el guardameta blanquiazul a media salida. La tuvo Cala a pase de Cipenga. Minutos después, no se entendieron los centrales, esperando uno que despejara el otro. No perdonaron más, triangularon en el área blanquiazul y Mabil se la dejó en bandeja a Cala (1-2).

Se obsesionó el Málaga CF con encontrar un buen balón a la espalda sin obtener nada a cambio. Quedando 20 minutos, movió Funes el árbol. Se fue Niño para dar entrada a Lobete -sin respuesta alguna- y así devolver a Joaquín a la izquierda. Se quedó k.o el equipo. Si faltaba poco, Cala remató su gran noche con un hat-trick. Se había quedado solo en el pico del área en una falta, la tocó con la cabeza probando suerte y la mandó al palo más alejado de Alfonso (1-3).

LaLiga Hypermotion | Málaga - Castellón, en imágenes /

Intento de reacción final

Noqueado. No quedaba otra que ir a por todas. Entraron Haitam y Jauregi, y salieron del campo Joaquín y Ochoa. Empezó a volver el viento a favor y en una de esas internadas de Dotor por banda derecha, colgó el balón y Chupe remató muy pegado al palo para poner en pie a La Rosaleda (3-2). Jauregi ya empezó el tiempo de descuento con un derechazo que se terminó marchando y eso fue todo. Al final, el Castellón terminó ganando porque actuó con más inteligencia al final.

Noticias relacionadas

Ahora no queda otra que seguir. Esto era el mes de abril del Málaga CF, todos lo sabíamos y por delante siguen quedando 15 puntos en juego, cinco jornadas. La próxima semana toca ir a Ipurúa contra el Eibar, un punto por encima y el equipo más en forma de la categoría. Lo decía Funes, es importante cómo levantarse y ahora toca demostrarlo.