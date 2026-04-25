La afición del Málaga CF marca el camino con un impresionante recibimiento

La afición del Málaga CF cumplió la palabra de Funes y protagonizó este sábado, antes del partido contra el Castellón, un recibimiento inolvidable. De los de verdad, de los que empujan, de los que remueven por dentro. Miles de personas se congregaron desde las 19.00 horas en la recta de Tribuna para acompañar la llegada del equipo a La Rosaleda e inyectar motivación en vena con el único objetivo de sumar los tres puntos.

Recibimiento de la afición del Málaga CF al equipo antes del decisivo partido ante el Castellón / Gregorio Marrero

Un ambiente especial

Había habido varios recibimientos en los últimos años: un par de ellos la temporada 2023/24 en Primera RFEF, en las dos eliminatorias del play off, y otros dos el pasado curso cuando el equipo buscaba sellar la permanencia delante de su gente en Martiricos. El ambiente de este sábado tenía algo especial, esa emoción de quien sabe que el anhelo de la gloria está en juego en estas seis jornadas -cinco después del Castellón- de final de la fase regular.

Respetó la lluvia, le recibió el sol al Málaga CF y, pese a que se había luchado por eliminar las vallas, estuvieron presentes aunque dando mucho margen al movimiento. Sin embargo, esta vez pudo ponerse la afición a ambos lados de la recta de Tribuna y no solo en la cara lateral izquierda del autobús como ocurrió en ocasiones pasadas. Sigue pesando aquel incidente contra el Celta Fortuna. Habrá que ver si el comportamiento de este fin de semana permite que, en los que están por venir -porque vendrá alguno más-, la limitación de movilidad sea aún menor.

Miles de personas

No sirvió de freno para nadie. Desde las 19.00 horas, mucho antes de que llegara la plantilla, Martiricos empezó a latir. Se desprendía una energía inigualable de ilusión, de que se pueden conseguir cosas grandes en estos meses de mayo y junio. No quisieron faltar ni los jugadores que no entraron en la convocatoria. Dani Lorenzo, Larrubia, Ramón, Dorrio, Pastor... Todos pegando saltos y aclamados por la afición.

Y cuando llegó el equipo, se desató la histeria. Había gente por todas partes, pero cuando el autobús encaró la curva escoltado por la policía... Bufandas en alto, muy pocos aficionados grabando como se había avisado en redes sociales. Se tomó su tiempo el autobús, con mesura, queriendo recorrer cada metro hasta la llegada a la puerta.

Chupe y Lobete, impresionados por el recibimiento de la afición / Gregorio Marrero

A pie en la entrada

Habría que haberles visto la cara a los Adrián Niño, Jauregi, Montero, Dotor, Brasanac, Joaquín que nunca habían vivido esto en Málaga. A los Haitam, que tanto han sufrido estos años y que ahora han llegado al tramo final en condiciones óptimas para ayudar al equipo, o a los niños que jugaban de pequeños en los parques de sus barrios con la camiseta blanquiazul y ahora son los elegidos para hacer historia con el club.

Tanto son los elegidos que decidieron bajar a pie del autobús en vez de entrar como es costumbre en el vehículo hasta el interior de las instalaciones de Martiricos. Chocaron las manos con los aficionados en esa esquina y llegaron al terreno de juego plenos de motivación.

El césped puede decir lo que quiera. Cada segundo que vivamos hasta final de temporada, sea cuando sea, es un regalo que nos hace este equipo, dispuesto con todo a recuperar la gloria.