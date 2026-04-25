Las notas de los jugadores del Málaga CF en la derrota frente al CD Castellón

El Málaga CF volvió a perder siete meses después en La Rosaleda. Lo hizo ante un gran Castellón, que supo aprovechar los espacios del Málaga CF y que se llevó un 2-3 para sumar tres puntos y dejar fuera del play off a su rival. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (5) Encajó tres y salvó otros pocos. Algunos bastante claros. Se quedó muchas veces expuesto en uno contra uno, no siempre puede sacar a la carta su arsenal de milagros. Confió en la suerte en el tercero y le dio la espalda.

Puga (5) Le tocó bailar con Cipenga. A ratos para uno y a ratos para otro. Tuvo que correr muchos metros hacia atrás. Acabó desfondado. Alguna internada en la primera mitad y poco más.

Murillo (5) Descafeinado su partido, irregular. No tuvo buen entendimiento con Einar y se jugó la vida con un pase innecesario a la nada ante Alfonso. Tomó personalidad con el balón, se le vio caído anímicamente por momentos y no es habitual.

Einar Galilea (3) Regresó al once con un impacto muy negativo. Tuvo problemas de entendimiento con Murillo y también le faltó contundencia en el juego aéreo. No estuvo acertado con el balón.

Rafita (7) El más correcto de atrás. Ganador de duelos, propositivo con el balón y el que más apareció en ataque. Tuvo algún centro importante. Atento para robar en campo del Castellón. Terminó sin energía ante Mabil.

Izan Merino (6) Juega un papel fundamental en la salida del balón, pero el Castellón encontró un hueco a su espalda para martillear cada vez que pudo. Intentó levantar moralmente a sus compañeros sin éxito.

Dotor (8) Una amarilla incomprensible -justo antes del 1-1- le marca a la hora de intentar robar el balón. Pese a eso, su zona de calor debe ser cada milímetro de La Rosaleda. Asumió galones desde atrás y generó la asistencia del 2-3.

Joaquín (6) Otra vez en derecha. Acostumbra a tener varias jugadas polémicas por partido últimamente, aunque ninguna le sale a favor. Se le vio con más confianza desde el carril diestro, pero su amenaza no es igual.

Ochoa (6) Chispazos de talento sin regularidad. Como si se desconectara del partido por momentos. Bajó a la base demasiado poco para tomar el balón. Sufrió ante algunos perfiles más físicos.

Niño (6) Habrá que ver cuántos de sus nueve goles vienen desde el banquillo. Como titular, un azucarillo. No logró ganar balones en largo ni tampoco con su velocidad. Tuvo alguna ocasión clara para marcar.

Chupe (8) Reencuentro con el gol por partida doble, importante el penalti para seguir ganando confianza. Tuvo un partido más 'sencillo' en el cuerpo a cuerpo con los rivales. Conectó las que tuvo.

Suplentes

Lobete (2) La nada más absoluta. Cada balón que tocó, lo perdió. Jugó después de un tiempo y desaprovechó otra vez la oportunidad.

Haitam (6) Tuvo algún gesto de talento y se lo cortaron de inmediato con falta. Que quiera ser protagonista y la pida es más importante de lo que parece. Sigue sumando minutos.