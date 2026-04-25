Las posibles alineaciones del Málaga CF - CD Castellón

Choque frontal de altas revoluciones el que va a vivir este sábado La Rosaleda, a partir de las 21.00 horas, con el Málaga CF-CD Castellón. Jornada 37 de LaLiga Hypermotion y ni siquiera llegando al final de la temporada con el ascenso en juego las bajas van a darle un solo respiro a Funes. Hasta siete jugadores blanquiazules se perderán el encuentro, aunque la alineación apunta a ser la de gala... con lo que hay.

Málaga CF

Hay nombres que están prácticamente confirmados en el once del Málaga CF: Alfonso Herrero, Puga, Murillo, Montero, Rafita, Izan Merino, Dotor, Joaquín y Chupe. A partir de ahí, se juegan dos plazas. No es descartable ver a Niño de nuevo en el once. La línea tan adelantada del Castellón y la velocidad del gaditano puede crear espacios a la espalda de la defensa determinantes para los blanquiazules.

Otro de los nombres señalados es Ochoa. Salió tras el descanso en Almería y revolucionó el encuentro. Es uno de esos talentos que puede cambiar el rumbo del encuentro con un solo toque. Habrá que ver si entra desde la banda izquierda desplazando a Joaquín a la derecha o si entra más cerca del centro del campo y se opta por otro extremo. Funes ya abrió la puerta a ver a Lobete en posiciones más interiores, además de contar en convocatoria con Haitam y Arriaza.

Arriaza volverá a una convocatoria con el primer equipo. / Málaga CF

Bajas

Hay que recordar que para este partido habrá siete jugadores no disponibles: cinco lesionados como son Larrubia, Dani Lorenzo, Juanpe, Luismi y Pastor -sin ficha-; además de los sancionados Rafa Rodríguez y Ramón.

No es tan extenso el parte de bajas del Castellón, pero sí de una trascendencia importante. Dos bastiones en la defensa como son Alberto y Gerenabarrena se perderán el duelo en La Rosaleda al cumplir ciclo de tarjetas amarillas. Tampoco estará Douglas Aurélio, operado del menisco el pasado mes de enero.

CD Castellón

A partir de ahí, Pablo Hernández recupera a Mellot en banda derecha, mientras que Sienra podría ocupar el otro hueco libre en el centro de la defensa. Desde el centro del campo en adelante, no se esperan cambios. Apenas queda la duda de Jakobsen o Cipenga en banda izquierda. Estará en banda derecha Pablo Santiago, Ronaldo y Barri en la medular con Calatrava y Camara en la doble punta de ataque.