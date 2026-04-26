Chupe se reencuentra con el gol con su séptimo doblete

Había pasado un mes desde sus últimos goles, pero Chupe volvió a ver puerta este sábado contra el Castellón. No fue suficiente para conseguir la victoria por parte del Málaga CF, aunque el tercer máximo goleador de LaLiga Hypermotion consiguió dar cierre este sábado a una secuencia de cinco partidos consecutivos sin ver portería y recupera olfato goleador en un momento clave de la temporada con sus 18 goles.

Dos goles antes el Castellón

Fue el encargado de abrir la lata en el minuto 10 desde el punto de penalti. Cogió la pelota con decisión y engañó por completo a Matthys, sumando desde la pena máxima. Tuvo un partido algo complicado en lo que se refirió al fútbol de espalda a la portería, intentando cazar algún balón a la espalda, pero volvió a sumar con el 2-3 en un remate de puro delantero, anticipándose al central en el área pequeña y pegando la pelota al palo.

De hecho, tuvo una última oportunidad, casi a la desesperada en los segundos finales, de poder marcar y empatar con un ligero toque de balón entre la maraña defensiva del Castellón. No obstante, se encontró con el guardameta albinegro y también el palo.

Así que recupera el Málaga CF a su máximo goleador, pero lo más importante es que no ha 'desaparecido' sin gol en este último mes. Es la virtud de Chupe, ser mucho más que un delantero. Ha seguido siendo el líder de la presión, ha seguido buscando el balón a la espalda, generando para sus compañeros, robando balones importantísimos... Sumando más allá de la casi veintena de tantos que ya ha registrado.

Séptimo doblete

De hecho, el cordobés protagoniza un curioso caso con sus números. De los 18 goles que ha marcado este curso en Segunda División, 14 han venido de dos en dos en el mismo partido: dos contra el Granada en la jornada 4 (2-2), dos más frente al Deportivo de La Coruña (3-0), ante el Ceuta (2-1), tres consecutivos frente al Valladolid (3-3), Huesca (5-3) y Cádiz (0-3), y el séptimo doblete este sábado frente al Castellón (2-3). Es el primero que no ha dado puntos.

Chupe no marcaba desde el Cádiz - Málaga CF. / Málaga CF

Curiosamente, solo cuatro de sus goles han venido de forma individual y coincidieron en las seis victorias consecutivas que consiguió el Málaga CF entre diciembre y enero: Albacete (1-3), Almería (2-1), Sporting de Gijón (1-3) y Burgos (3-0).

Por delante le quedan cinco jornadas para seguir engrosando sus números a nivel individual y ayudar al equipo en sus objetivos finales. Juega un papel fundamental y parte de las aspiraciones pasan por recuperar sus goles.