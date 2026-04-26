Vestuario
Funes, tras la derrota con el CD Castellón: "No vamos a bajar los brazos, lucharemos con más fuerza que nunca".
El técnico de Loja recalcó que perder tiene que afectar en " lo justo" y aseguró que "lo que más dolor produce es no poder devolverle a la gente tanto cariño
Juanfran Funes compareció en rueda de prensa tras la derrota del Málaga CF ante el CD Castellón (2-3). El técnico del conjunto blanquiazul se mostró afectado, aunque también aseguró la importancia de levantarse "de la lona".
¿Que le ha faltado al Málaga CF en la segunda parte?
"Hemos visto dos partes distintas. En la primera hemos sido claramente superiores y hemos hecho méritos de sobra para irnos ganando al descanso. En la segunda, creo que fue muy trascendental el cambio de ellos con Ronaldo, nos estaban haciendo mucho más daño. Nos dimos cuenta en los primeros minutos, pero no quisimos renunciar a los dos puntas. Hemos pasado unos minutos muy malos desde el inicio de la segunda parte hasta ese 1-3. Al final hemos estado mejor, con ese empuje, intentando ir a la épica".
¿Cómo afecta a la moral?
"La derrota siempre duele, pero tiene que doler lo justo. Tenemos que pensar que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí como para no seguir peleando. Por lo pronto, vamos a pelear el siguiente partido. He tenido que hacer malabarismos para vivir un día como el de hoy y no vamos a tirar la toalla. Hemos registrado la mayor entrada de la Segunda División y no poder entregarle una victoria a la afición te deja con ese sin sabor.
No nos olvidemos de todo lo que nos ha traído hasta aquí, que nos tiene que dar la oportunidad de competir el siguiente en Eibar. Tras la primera mitad te vas con la sensación de que el partido va a ser tuyo y no tienes la sensación de que pueda terminar así. Sé que no es un momento fácil ni para la afición ni para los jugadores. Hay que seguir disfrutando de los cinco partidos que quedan. Cuánto hubiésemos dado en noviembre por estar donde estamos. No vamos a bajar los brazos, vamos a luchar con más fuerza que nunca.
Vamos a ir a por cada uno de los partidos que nos quedan. Los jugadores han seguido, seguido y seguido. Una pena que no hayan sido capaces de llevarse el empate hoy. La diferencia está en que el equipo que caiga a la lona sea capaz de levantarse. Lo único en lo que tenemos que preocuparnos es en que nuestra gente esté orgullosa de nosotros ante el Eibar.
¿Se ha echado demasiado de menos a las bajas?
"El partido se ha decidido en una transición y en un balón parado. No podemos volvernos locos. Creo que hemos hecho una buena primera mitad con los que estaban y nos merecimos mucho más. Llega esa segunda mitad, en la que creo que fue muy determinante la entrada de Ronaldo. Lo que tenemos que hacer es pensar en lo que viene, porque el tiempo no espera a nadie.
Brasanac no ha entrado
"Valoramos en la segunda parte que él entrase. Necesitábamos a tres jugadores por dentro. Luego queríamos ser más ofensivos, ir a por el partido y mantener a Ochoa en lugar de Darko. Te pones 2-3 y no tiene mucho sentido perder tiempo en el cambio. Dotor podía seguir y ese era el motivo por el que no ha entrado".
Galilea ha vuelto al once por Montero
"Queríamos, con Einar, ser capaces de tener más continuidad. Lo que determina todo y, probablemente, lo que nos penaliza es no haber tenido más empaque por dentro. Esa superioridad es lo que más daño nos ha hecho".
El Málaga CF, fuera del play off
"En lo personal, indudablemente estamos todos fastidiados. Lo que más dolor produce es no poder devolverle a la gente tanto cariño. Esa ilusión que tenían puede ser inversamente proporcional a la desilusión que se puede dar. Es inevitable sentirnos así, pero solo hasta mañana. A partir de ahí, esa fortaleza del vestuario, que tanto nos ha dado, tiene que darnos la oportunidad de seguir. Es importante que mañana hagamos piña para lo que viene, que es muy hermoso. Vamos a pensarlo al revés, que ahora estuviésemos llegando con los puntos con los que estamos. Es normal que se sufran estas cosas, lo que no nos podemos permitir es mantenernos en la lona más allá de mañana.
¿Está Haitam para jugar más de 15 minutos?
"La situación de Haitam es muy particular, lleva casi tres temporadas sin jugar. Ahora mismo no es fácil que tenga más minutos, salvo que su cuerpo nos diga lo contrario. La semana nos irá diciendo hasta cuánto puede abarcar él en los partidos".
¿Se ha notado la falta de refuerzos en el medio campo?
"Cuantos más estemos, mejor, para nosotros y para cualquier equipo. Son muchos menos los recursos que tienes. Los que están condicionan la forma de hacer los partidos y de jugar hasta cierto punto. Hay que aprovechar las virtudes de los que están, no podemos pensar en otra cosa. Sabíamos de la exigencia, el Eibar no va a ser menos. Ahora vamos a pelear todo lo que estemos".
¿Deberían haberse realizado los cambios antes?
"Quizá nos estamos centrando demasiado en lo físico, hemos terminado bien el partido. En lo táctico, esa situación de tres por dentro... No queríamos renunciar a los dos delanteros porque no íbamos ganando el partido, si no, habría sido más fácil reforzar el centro del campo y vivir un partido distinto. Cuando veíamos que no íbamos por los cauces que queríamos, no nos ha quedado más remedio que hacer esos cambios. Justo cuando estaban para entrar ha llegado el segundo".
Recibimiento especial de la afición
"La energía que nos dan es increíble. En otras circunstancias, si toda la comunión fuera distinta, a lo mejor no estaríamos aquí. Ni te sé decir la situación ni me la quiero imaginar. Para nosotros, darnos la oportunidad de estar en un lugar privilegiado nos hace estar convencidos de que nos van a seguir dando mucho. En el recibimiento hemos vivido algo inolvidable. Una energía que te llega y que quizá te provoca más desilusión, porque no hemos sido capaces de corresponder y de estar en mejor posición.
¿Preocupación?
"Me ocupa. Recuerdo que al principio no había burbuja. Decía que, desde dentro, teníamos que alimentar eso. Ahora, en este momento de dificultad, lo tenemos que alimentar desde dentro. Poder marcar la diferencia fuera de casa es muy difícil, pero ahora alimentar eso es lo que va a cambiar. Nosotros podemos cambiar las cosas. Tenemos que estar más juntos que nunca. Nos enfrentamos la semana que viene al equipo probablemente más en forma de la liga, quizá en uno de nuestros momentos más difíciles".
¿Hubiese sido mejor opción Chupe por dentro y Niño al espacio?
"Lo hemos vivido más veces así, no es la primera vez que juegan los dos en esa inercia. Era importante fijar y que el otro atacara la espalda. No hemos rentabilizado la situación de los dos puntas. Es una estructura con la que nos gusta más acabar los partidos que empezar. Hemos decidido hacerlo así, en Las Palmas salió bien porque ganas y a veces no te cuestionas ciertas cosas, pero deberíamos hacerlo también cuando ganamos. Hoy vamos a hacerlo.
Doblete de Chupete, suma 18 goles
"A veces, en esta categoría, piensas que con dos goles de tu delantero vas a tener la oportunidad de ganar. El otro día ocurrió en Almería. Tenemos que poner en valor que nosotros estamos ahí en cada partido. Estamos vivos y damos todo. Siempre estamos contentos porque sabemos que los delanteros dependen mucho de esas sensaciones y que vuelva a hacer dos goles es una nota positiva para nosotros.
Jugadores a recuperar esta semana
"Ya es una gran noticia que podamos recuperar tanto a Ramón como a Rafa. Los otros siguen su evolución. Lo de David, en teoría, va a ser más pronto que tarde, lo de Dani sí que va a tener que esperar más. No te puedo concretar, ya iremos viendo en los próximos días".
