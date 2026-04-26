El Málaga CF recupera a Larrubia y pierde a Dorrio

Decía Juanfran Funes en rueda de prensa que esperaba antes la vuelta de Larrubia que la de Dani Lorenzo y la del extremo de La Luz ya la tiene encaminada. El Málaga CF entrenó este domingo después de la derrota contra el Castellón y la gran noticia pasa por la vuelta, aunque sea parcial, del '10' blanquiazul al que tanto se le ha echado en falta en estas últimas semanas.

Va a ser el nombre propio de la semana. Se cayó después del Deportivo de La Coruña, a principios de abril, por una lesión en el escafoides del pie izquierdo. Se perdió los encuentros frente a Las Palmas, el Almería y el Castellón, pero todos los focos apuntan ahora a Ipurúa (sábado, 21.00 horas). Es un partido fundamental ante un rival que se ha convertido en un oponente directo por el play off y Funes necesita todas las armas para ello.

Dorrio, Alfonso y Dani Lorenzo

La mala noticia de la sesión vino por parte de Dorrio. El extremo sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda. Es la razón por la que se quedó el sábado fuera de la convocatoria y por la que será baja durante las próximas semanas. Al menos, ha ocurrido en un momento en el que puede aparecer Haitam, pero no se le pueden exigir más de 20 minutos por encuentro ante la falta de continuidad.

Dani Lorenzo es el próximo jugador al que espera recuperar el Málaga CF. / LaLiga

Tampoco estuvo Alfonso Herrero, obligado a guardar reposo por una gastroenteritis. Dani Lorenzo, Luismi y Pastor trabajaron en el gimnasio. El marbellí, a la espera de dejar atrás su lesión de sóleo, es el único que podría volver antes del final de la temporada regular. Habrá que ver cuál termina siendo su evolución. Se lesionó el 1 de abril en Andorra y el próximo encuentro ya será en mayo.

Jornada de descanso

El equipo descansará este lunes después de haber hecho labor de descarga física. Ya será el martes, a partir de las 10.30 horas, cuando vuelva a entrenar pensando en el Eibar. Semana importante, sobre todo mentalmente después de las dos derrotas consecutivas y de la salida del play off, para reponerse cuanto antes y pensar en las últimas cinco jornadas.