El Málaga CF y La Rosaleda se despiden con récord de siete meses sin perder

Este sábado, contra el Castellón, el Málaga CF cerró una impresionante racha como local: siete meses sin conocer la derrota en La Rosaleda. Más de una vuelta de la temporada regular que llegó a su fin después de un recibimiento espectacular, con récord en la grada y en un durísimo final del mes de abril, ya con solo cinco jornadas por delante en LaLiga Hypermotion.

Siete meses sin perder

La última derrota fue el 21 de septiembre de 2025 por 0-1 frente al Cádiz. Los blanquiazules aún tenían a Sergio Pellicer en el banquillo, mientras que los gaditanos contaban con Gaizka Garitano a sus órdenes -han venido dos entrenadores más después para buscar la salvación-. Aquel día, un solitario gol de Sergio Ortuño enfriaba Martiricos, muy lejos de lo que estaba por venir después.

Chupe marcó los dos goles del Málaga CF. / LaLiga

Desde entonces, la travesía ha sido prácticamente impecable: Deportivo de La Coruña (3-0), Andorra (4-1), Córdoba (2-2), Mirandés (3-2, el inicio de Funes en el banquillo), Real Zaragoza (1-1), Almería (2-1), Ceuta (2-1), Burgos (3-0), Cultural Leonesa (2-1), Albacete (1-0), Valladolid (3-3), Huesca (5-3), Leganés (0-0) y Las Palmas (2-0). 10 victorias y cuatro empates antes de que el Castellón escribiese la primera derrota siete meses después.

Doble récord

No vino sola la derrota, sino que lo hizo con el récord de espectadores de esta temporada: 28.601 aficionados. Ha ido creciendo La Rosaleda con el paso de las jornadas hasta establecer el mejor dato del curso. Van varias semanas en las que solo quedan entradas de los abonos liberados y apunta a que el lleno total cada vez va a estar más cerca. Además, se trata de la mejor asistencia desde el encuentro de play off de ascenso en Primera RFEF frente al Nàstic de Tarragona y también marca récord en Segunda este curso tras superar los 28.356 del Deportivo de La Coruña-Málaga CF.

Dos partidos más... mínimo

Por delante quedarán dos encuentros más antes de la finalización de la temporada regular. Uno será el 9 de mayo, a las 21.00 horas, contra el Sporting de Gijón y el otro será, con fecha aún por determinar, contra el Racing de Santander de José Alberto López en la penúltima jornada.

A partir de ahí, habrá que esperar si el Málaga CF acaba después de la jornada 42 entre el tercer y el sexto puesto. En ese caso, el equipo volvería a jugar un partido más como local en la semifinal del play off y, en función de ese resultado, habría que estar atentos a una cuarta cita.

Hasta entonces, queda mucho camino por recorrer. Quedan 15 puntos, cinco jornadas y muchísimas oportunidades de seguir escalando posiciones. El siguiente paso será en Ipurúa contra un impresionante Eibar. Trabajo de equipo y afición será salvaguardar los dos encuentros que quedan en La Rosaleda... de momento.