Así queda el Málaga CF en la clasificación de Segunda en la jornada 37

La jornada 37, a la que aún le falta un partido, ha dejado fuera al Málaga CF del play off por primera vez en muchos meses. LaLiga 'Hipertensión' tiene para todos y este fin de semana ha impulsado a los líderes, puntuando todos ellos, mientras los blanquiazules se quedaron con ese 2-3 ante el Castellón para cerrar un mes de abril infernal.

La clasificación se queda con Racing de Santander (69) y Almería (67) en los puestos de ascenso directo; Deportivo de La Coruña (65), Castellón (64), Burgos (61) y Eibar en la zona de promoción (61); mientras que Málaga CF (60) y Las Palmas (60, un partido menos) se han quedado fuera del play off. Este lunes, a partir de las 20.30 horas, el Cádiz-Las Palmas tiene muchas cosas en juego en la parte alta y la más baja.

Partidos

Los de arriba cumplieron para puntuar. El Almería se aprovechó con un 2-4 frente al Granada del empate entre Burgos y Deportivo de La Coruña (1-1). El Racing sumó un punto en el campo del Ceuta (1-1), al que también visitará el Málaga CF en este tramo final, después de que le anularan dos goles a Guliashvili y otro a Suleiman por fuera de juego, además de un disparo al palo en la segunda mitad. No obstante, el gran protagonista del encuentro fue Guille Vallejo con un inmenso arsenal de paradas ante el líder.

También se han dado movimientos importantes en la zona del descenso. El Huesca se impuso al Zaragoza (1-0) en un partido que dejó imágenes lamentables al final del encuentro. También ganó el Mirandés a la Cultural Leonesa (2-1) para colocarse, junto a los del Alto Aragón, a solo dos puntos de la permanencia que marca el Cádiz, que juega este lunes.

Andrada le pegó un puñetazo a Pulido en el Huesca-Zaragoza. / Jaime Galindo

Eibar, próximo rival

Precisamente, fue el Eibar quien abrió la jornada con un contundente 0-3 en el campo del Albacete con un hat-trick de Jon Bautista. Es el próximo rival del Málaga CF, al que debe visitar en Ipurúa tras las dos derrotas consecutivas frente a Almería y Castellón. De hecho, suma 10 partidos seguidos sin perder y se ha convertido en un rival directo para los blanquiazules.

Jornada 38

La jornada 38 le ha guardado el Málaga CF un enfrentamiento contra el Eibar en Ipurúa. A partir de ahí, FC Andorra-Albacete, Deportivo de La Coruña-Leganés, Real Zaragoza-Granada, Cultural Leonesa-Cádiz, Castellón-Córdoba, Racing de Santander-Huesca, Sporting de Gijón-Ceuta, Real Sociedad B-Burgos, UD Las Palmas-Real Valladolid y Almería-Mirandés.