BlueBay abona 459.000 euros al Málaga CF en la ejecución provisional de la sentencia por las camisetas

Una semana después de que el Juzgado Mercantil de Málaga activara la ejecución provisional de la sentencia a BlueBay sobre el impago de la publicidad en las camisetas del Málaga CF firmado en 2013, la empresa hotelera ha anunciado que el pasado 24 de abril ya abonó alrededor 459 mil euros a la espera de lo que decida la Audiencia Provincial acerca de los recursos de interpelación interpuestos.

Abono incompleto

El pasado viernes se hicieron entrega de "documentos justificativos de haberse ingresado y transferido directamente a la cuenta corriente del MÁLAGA CF S.A.D. la suma de 453.811,31 €, más otra cantidad, 5.495 €, en concepto de intereses de la ejecución provisional", aunque lo cierto es que el procedimiento asciende a 589.954,70 euros, una cantidad superior de la que se ha sufragado hasta el momento.

BlueBay "ha decidido dar cumplimiento voluntario al auto despachando ejecución, por tanto, a no formular oposición al mismo ni a las actuaciones ejecutivas concretas que se han llevado a cabo, ello procurando dar satisfacción y en beneficio de los intereses del MÁLAGA C.F. S.A.D", añade el escrito.

Javier García-Macias y José Carlos Aguilera, abogados de BlueBay. / Álex Zea

Más de 100 mil euros pendientes

No obstante, la empresa hotelera solicita al club de Martiricos que "declare no haber lugar a la imposición de costas de la ejecución provisional". Una razón es que "el ejecutado no está obligado a cumplir con la sentencia que no sea definitiva, sino desde el momento en que sea requerido para ello al acordarse el despacho de ejecución provisional". La otra es que "una vez notificado el despacho de la ejecución provisional, si el ejecutado efectúa el pago voluntario en el plazo de veinte días sin presentar oposición, dicha ejecución no conllevará costas para él".

Habrá que ver cuál es la respuesta final del Juzgado de lo Mercantil. Hay en juego más de cien mil euros calculados provisionalmente para intereses y costas. Una vez se proceda al fallo de los recursos, el 'caso de las camisetas' quedará completamente archivado muchos años después.