El Málaga CF abre casting en el puesto de central

La derrota del Málaga CF contra el Castellón ha dejado varios debates sobre la mesa. La fe es ciega dentro del vestuario, y también fuera, acerca de que este equipo sigue siendo aspirante a todo pese a estar fuera del play off en estos momentos. Sin embargo, ese 2-3 en La Rosaleda también ha dejado varias dudas como es quién debe acompañar a Murillo en el centro de la defensa.

Einar Galilea y Javi Montero se han alternado ese puesto durante toda la temporada. Lo cierto es que la elección de Funes siempre ha sido el vasco. Fue, precisamente, quien cambió la temporada del equipo con aquel 3-2 en el descuento contra el Mirandés y se mantuvo de inicio desde entonces hasta que cayó lesionado en la jornada 24, jugando anteriormente todos los minutos, pero su regreso al terreno de juego no ha terminado de ser satisfactorio.

Einar, titular en La Rosaleda

Einar Galilea volvió este sábado a la titularidad dos meses después. En aquel entonces, fue en el 1-0 ante el Albacete. Precisamente, en el partido en el que sufre una lesión miotendinosa en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Volvió a contar con minutos en Almería, también provocado por la amarilla que tenía Montero, y su vuelta al once inicial contra el Castellón dejó más dudas que certezas en La Rosaleda.

Ni Murillo ni Galilea estuvieron conectados entre sí durante el encuentro. El objetivo de Funes pasaba por "ser capaces de tener más continuidad", pero se quedó lejos. Ambos centrales fallaron en la marca de Cala dejando un pasillo central para el delantero. También le faltó contundencia al vasco al rematar Cala de nuevo en el segundo gol delante de él.

Montero

Fue una decisión técnica, apostando por el mejor juego de pie de Einar sobre Montero. Aunque el sevillano venía subiendo el nivel con respecto al nivel medio de su temporada, asumiendo importancia en partidos decisivos como Riazor o Las Palmas. En el otro lado, no hay que olvidar los 10 tantos encajados en abril, nueve de ellos con Andorra, Almería y Castellón.

Montero y Murillo fueron los titulares en Almería. / LaLiga

¿Único casting?

Con cinco jornadas para el final de la temporada regular, puede ser el único puesto en el que haya lugar a la alternancia. Si vuelve Larrubia este fin de semana, es otro de los fijos que recupera el cuerpo técnico, devolviendo a Joaquín a la banda derecha. Con Alfonso Herrero, Puga, Murillo, Rafita, Izan Merino, Dotor, el propio Joaquín, si regresa ya Larrubia y Chupe, quedarán dos puestos: el centrocampista que sustituya a Dani Lorenzo hasta su recuperación y el del central.

Es una decisión importante la que tiene que tomar Funes en este mes de mayo. Se la juega el Málaga CF y necesita sus mejores efectivos para enfrentarse a Eibar, Sporting de Gijón, Ceuta, Racing de Santander y Real Zaragoza en un final tan agónico como ilusionante.