Ascenso del Málaga CF: sobran razones para no dejar de creer

La derrota del Málaga CF ante el Castellón y la salida del play off han dejado un ambiente de cierta duda en algunos estamentos. No hay que obviar que tienen un peso importante los últimos encuentros, pero ya lo dijo Funes: "No vamos a bajar los brazos, vamos a luchar con más fuerza que nunca". Y lo cierto es que sobran razones para no dejar de creer en estos futbolistas con la misma o más convicción.

Mes de abril

Abril ya era infernal: Andorra, Deportivo de La Coruña, Las Palmas, Almería y Castellón. Si esto ya 'asustaba', no lo mejoró el parte de lesiones y/o sanciones. Dani Lorenzo se lesionó en el primer encuentro y aún no ha vuelto con el grupo, sí empieza a hacerlo Larrubia que se ha perdido los tres últimos encuentros. Otros jugadores como Izan Merino, Rafa Rodríguez o Ramón también se han perdido encuentros por sanción.

Era alto el riesgo que ya ponía de frente el calendario. A excepción del equipo del Principado, cuya gran dificultad era la versión que ofrecían como local, todos han sido rivales que luchan por los mismos objetivos que el Málaga CF. De hecho, hasta este último duelo ante los de Pablo Hernández, el balance era positivo. La crueldad pasó por encima de los blanquiazules en Almería y lo de Castellón pasa por reconocer que el rival fue mejor porque ellos también juegan.

Algo más que números

Los números, en frío, son lo que son. El Málaga CF enlaza ahora dos derrotas consecutivas y apenas ha conseguido un triunfo en los seis últimos partidos, además de los tres empates. Sigue manteniendo cifras muy eficientes en ataque y los focos apuntan ahora a la defensa después de encajar diez tantos (nueve ante Andorra, Almería y Castellón). La buena noticia es que los números, en frío, no sirven para nada.

El Málaga CF sigue siendo un equipo reconocible al que las lesiones han pasado por encima. Sin tener a dos de los mejores jugadores de su plantilla, sigue teniendo el mismo estilo y ha apostado por su identidad en todo momento. El Estadio de Encamp, Riazor y el UD Almería Stadium vieron a un equipo muy duro, rocoso, capaz de reponerse a resultados adversos y que fue a ganar en cualquier circunstancia.

Recuperación de jugadores

La seña de identidad no ha cambiado, pero el Málaga CF sabe que va a recuperar a sus mejores jugadores dentro de poco. El primero es Larrubia, ausente en los tres últimos encuentros por una lesión en el escafoides de su pie izquierdo. Este domingo empezó a entrenar con el resto del grupo, aún de forma parcial. Su vuelta es indispensable en estas cinco últimas jornadas. El foco está puesto en Ipurúa y la evolución esta semana marcará la disponibilidad. Hay que recordar que, cuando vuelva, sigue apercibido con cuatro tarjetas amarillas.

Ramón se ha sumado para el tramo final de la temporada. / Málaga CF

El otro nombre propio es Dani Lorenzo, el otro mago ausente. Funes ya avisó de que su vuelta iba a ser más tardía que la de Larrubia ante esa lesión el sóleo. Se lesionó en Andorra y el equipo ha tenido que salir al frente sin su mayor timón en el centro del campo. Su regreso es indispensable y, con Dorrio esta semana en la enfermería por una lesión muscular, es el único junto al vasco de los que se puede recuperar hasta final de curso. También vuelven ahora Ramón y Rafa, sancionados este sábado.

Calendario

Son cinco partidos los que le quedan al Málaga CF y no hay que obviar de que, por mínimo que sea, aparece algo de aliento. No con el primer partido ante el Eibar (3 de mayo, 21.00 horas). Es otra de las historias de la categoría con una segunda vuelta impresionante. Ahora está un punto por encima del conjunto de Martiricos y es otro rival directo por el play off.

El Málaga CF visita al Eibar la próxima semana. / Gregorio Marrero

Llegarán después Sporting de Gijón y Ceuta, el primero como local y el segundo como visitante. Son dos rivales que no se van a jugar nada en este final de temporada, aunque nadie va a regalar ni un solo punto, cada puesto cuenta. La penúltima jornada será con el Racing de Santander en La Rosaleda, habrá que ver si los de José Alberto ya han ascendido, se juegan hacerlo en Málaga o mantienen su pelea. Mientras que la fase regular llegará a su fin en Zaragoza, veremos si pendientes de la permanencia o con el futuro ya resuelto.

El mensaje de Ramón fue claro en redes sociales: "Toca levantarse y seguir, todos juntos. Nos viene lo más duro y lo más bonito, y os necesitamos más que nunca. Gracias afición por el recibimiento y apoyarnos". Quedan cinco finales y esto ya va más allá de lo que puedan hacer los futbolistas sobre el campo.