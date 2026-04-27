Las Palmas manda al Málaga CF a la octava plaza

La jornada 37 llegó a su fin este lunes con la culminación del Cádiz-Las Palmas y el resultado no fue positivo para el Málaga CF. La victoria por 1-2 del equipo de Luis García ha dejado a los blanquiazules en la octava posición, a un punto del play off y a siete del ascenso directo.

El Málaga, octavo

Racing de Santander (69) y Almería (67) ocupan los dos primeros puestos; Deportivo de La Coruña (65), Castellón (64), Las Palmas (63) y Burgos (61) están colocados en la zona de promoción; mientras que Eibar (61) y Málaga CF (60) se han quedado en el séptimo y octavo lugar, respectivamente. El cuadro de la Tacita de Plata, por su puesto, apenas se mantiene con dos puntos por encima del descenso.

Lo cierto es que el partido empezó con noticias inmejorables para los intereses del cuadro de Martiricos. Joaquín puso por delante a los gaditanos en el minuto 4, teniendo efecto inmediato la llegada de Idiakez al banquillo en su estreno con el Cádiz. Sin embargo, Kirian igualó el marcador a los pocos minutos y fue el canario el que dinamitó el encuentro con 20 minutos para el final y el 1-2 definitivo. Todas las opciones se acabaron cuando Kovacevic vio la roja en el descuento por una entrada desmedida.

Jornada 38

La jornada 38 le ha guardado el Málaga CF un enfrentamiento contra el Eibar en Ipurúa. A partir de ahí, FC Andorra-Albacete, Deportivo de La Coruña-Leganés, Real Zaragoza-Granada, Cultural Leonesa-Cádiz, Castellón-Córdoba, Racing de Santander-Huesca, Sporting de Gijón-Ceuta, Real Sociedad B-Burgos, UD Las Palmas-Real Valladolid y Almería-Mirandés.