Rival
El Eibar lanza una promoción para llenar Ipurúa ante el Málaga CF en la lucha por el playoff
El próximo rival blanquiazul ha puesto a la venta entradas a 15 euros para sus abonados de cara al partido de este sábado
El Eibar es el mejor local de LaLiga Hypermotion, pero no quiere dejar puntada sin hilo frente al Málaga CF. El equipo vasco ha preparado una promoción especial para que Ipurúa sea una auténtica caldera este sábado, a partir de las 21.00 horas, frente a los blanquiazules. Quedan cinco jornadas por delante de la temporada regular y ambos equipos se encuentran separados por un punto, aunque fuera del play off.
El mejor local
Así, la SD Eibar ha puesto en marcha una promoción especial por la que sus abonados podrán comprar entradas a un precio único de 15 euros "con el propósito de seguir sumando armeros al empuje colectivo en este tramo decisivo", explica el club. No hay límite alguno para la compra y se podrán adquirir hasta agotar existencias.
El empeño del rival de los de Martiricos por llenar el estadio es absoluto. Los abonados que ya hubieran adquirido localidades para este partido serán contactados para recibir un reembolso automático, adaptándose así a las condiciones de la promoción. Además, los abonos infantiles podrán ser utilizados también por personas mayores de 13 años con el objetivo de facilitar el acceso y la asistencia al estadio armero en esta cita".
No obstante, no estará solo el Málaga CF. No lo ha estado nunca en ningún desplazamiento y tampoco será el momento este sábado en la jornada 38 de Segunda División. Se espera que haya una buena representación blanquiazul en las gradas. El precio para el público general es de 45 euros en Tribuna Zona Centro, 40 euros en Tribuna Zona A, 35 euros en Tribuna Zona B, 35 euros en Fondos y 10 euros la categoría infantil.
Más que tres puntos
Merece el encuentro todo este ambiente generado. Séptimo el Eibar y octavo el Málaga CF, ambos se juegan mucho más que tres puntos. Necesitan el pinchazo de sus rivales para regresar al play off de inmediato. La buena noticia es que cada jornada garantiza partidos entre rivales directos, pero armeros y blanquiazules son muy conscientes de la importante de este encuentro. Puede cambiar lo que venga en las cuatro jornadas finales y significa, también, decantar un average que apunta a ser fundamental en la clasificación final.
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