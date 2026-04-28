Entrenamiento
Larrubia sigue avanzando en una sesión con seis bajas en el Málaga CF
Alfonso Herrero volvió a guardar reposo por una gastroenteritis; mientras que Dani Lorenzo, Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor siguieron con sus recuperaciones
El Málaga CF volvió este martes al trabajo, después de una importante jornada de descanso, para poner todo el foco en el Eibar. Si lo del Castellón no era una final, la visita del sábado a Ipurúa se parece bastante, por lo que es vital recuperarse anímicamente. La buena noticia es que, si todo va como hasta ahora, Larrubia podría volver a una convocatoria tras su lesión en el escafoides del pie izquierdo.
Larrubia
Es el gran protagonista de la semana. Quedan cinco jornadas para el final de la temporada regular, es solo un punto -pese a la octava posición- lo que separa a los blanquiazules del play off y necesita a sus mejores futbolistas sobre el campo. Por el momento, el futbolista de La Luz sigue quemando etapas de manera parcial. Por delante tendrá tres sesiones más para completar algunas de ellas.
Seis bajas
El parte de bajas del Málaga CF sigue siendo especialmente amplio, si se tiene en cuenta que quedan cinco jornadas para el final de la temporada regular. Alfonso Herrero volvió a permanecer reposo por una gastroenteritis. Por su parte, Dani Lorenzo, Dorrio, Luismi y Pastor -sin ficha- evolucionaron en el gimnasio, mientras que Juanpe permanece a la espera de volver tras su operación.
El equipo volverá a entrenar este miércoles, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Habrá que seguir pendientes de Alfonso, a la espera de volver al trabajo diario, y del centrocampista marbellí. Ipurúa era uno de los objetivos, pero Funes ya advirtió en rueda de prensa que su regreso iba a ser más lento que el de Larrubia.
- La malagueña VivaGym compra Synergym: nace un gigante del fitness con 450 centros en España y Portugal
- Manual para sobrevivir en clase': los consejos de un profesor malagueño para lograr aulas más felices
- Los seis pueblos más baratos de Málaga para comprar una casa: menos de 1.000 euros el metro cuadrado
- Comienzan los cortes en la MA-21 entre el aeropuerto de Málaga y Torremolinos: estos son los desvíos y fechas
- Las imágenes más antiguas y nunca vistas de San Pedro Alcántara, halladas en un álbum de 1898
- Así queda el Málaga CF en la clasificación de Segunda en la jornada 37
- Fotos del concierto de El Último de la Fila en Marenostrum Fuengirola
- La Málaga tecnológica tiene ya más de 3.000 vacantes de empleo pendientes de cubrir: estos son los puestos más demandados