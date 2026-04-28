Larrubia sigue avanzando en una sesión con seis bajas en el Málaga CF

El Málaga CF volvió este martes al trabajo, después de una importante jornada de descanso, para poner todo el foco en el Eibar. Si lo del Castellón no era una final, la visita del sábado a Ipurúa se parece bastante, por lo que es vital recuperarse anímicamente. La buena noticia es que, si todo va como hasta ahora, Larrubia podría volver a una convocatoria tras su lesión en el escafoides del pie izquierdo.

Larrubia

Es el gran protagonista de la semana. Quedan cinco jornadas para el final de la temporada regular, es solo un punto -pese a la octava posición- lo que separa a los blanquiazules del play off y necesita a sus mejores futbolistas sobre el campo. Por el momento, el futbolista de La Luz sigue quemando etapas de manera parcial. Por delante tendrá tres sesiones más para completar algunas de ellas.

Seis bajas

El parte de bajas del Málaga CF sigue siendo especialmente amplio, si se tiene en cuenta que quedan cinco jornadas para el final de la temporada regular. Alfonso Herrero volvió a permanecer reposo por una gastroenteritis. Por su parte, Dani Lorenzo, Dorrio, Luismi y Pastor -sin ficha- evolucionaron en el gimnasio, mientras que Juanpe permanece a la espera de volver tras su operación.

El equipo volverá a entrenar este miércoles, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Habrá que seguir pendientes de Alfonso, a la espera de volver al trabajo diario, y del centrocampista marbellí. Ipurúa era uno de los objetivos, pero Funes ya advirtió en rueda de prensa que su regreso iba a ser más lento que el de Larrubia.