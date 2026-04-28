El Málaga CF reclama a BlueBay el pago de 130.648 euros y carga contra el "cumplimiento voluntario"

El 'caso de las camisetas' aún no ha acabado. El Málaga CF, por medio del abogado José Domingo Corpas, ha solicitado al juzgado que no dé por cumplida la ejecución provisional abierta contra BlueBay 2000 S.L. y que mantenga el procedimiento hasta que la misma abone la totalidad de las cantidades fijadas en el auto judicial, es decir 130.648 euros restantes por intereses y costas que reclamaron no pagar.

130.648 euros

La entidad de Martiricos se ha mostrado muy tajante en un escrito al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, donde señala que BlueBay no puede dar por cerrada la ejecución con un pago que considera parcial: "La ejecutada no puede sustituir a su antojo el contenido del auto despachando ejecución por una liquidación privada, parcial y unilateral", añadiendo que "no procede ni el archivo, ni la suspensión interesada, ni una declaración anticipada de inexistencia de costas".

El auto de ejecución provisional, dictado el pasado 10 de abril, fijó la cantidad total en 589.954,70 euros. Esa suma se compone de 302.500 euros de principal, 151.311,31 euros de intereses vencidos y 136.143,39 euros presupuestados para intereses y costas. El Málaga CF recalca que esta última partida no es ajena al procedimiento, sino una previsión legal que debe quedar cubierta hasta que el Letrado de la Administración de Justicia practique la liquidación definitiva.

Javier García-Macias y José Carlos Aguilera, abogados de BlueBay. / Álex Zea

Cumplimiento voluntario

Uno de los aspectos más relevantes del escrito es la oposición que ejecuta el club de Martiricos a que BlueBay presente su actuación como un cumplimiento voluntario. La entidad blanquiazul recuerda que una parte de la cantidad fue obtenida tras el embargo telemático de cuentas bancarias y no mediante un pago espontáneo. En ese sentido, defiende que "no es cierto que la ejecutada haya cumplido voluntariamente con el fallo de la sentencia", sino que procedió al pago parcial "tras conocer que se le habían embargado sus cuentas bancarias".

Intereses y costas

Para el Málaga CF, este punto es clave a la hora de resolver sobre las costas. El club considera que BlueBay no puede acogerse a la excepción prevista para los casos de cumplimiento voluntario dentro del plazo legal, ya que, según su versión, la ejecución fue necesaria para lograr el cobro. "La exclusión de costas del artículo 527.5 LEC no puede convertirse en un incentivo para esperar al embargo y, sólo entonces, pagar parcialmente lo que se estime conveniente", sostiene el escrito.

En definitiva, el Málaga pide al juzgado que declare no cumplida la ejecución provisional, que no apruebe la liquidación unilateral de intereses de BlueBay, que rechace la declaración de improcedencia de las costas y que mantenga la ejecución hasta la completa cobertura de las cantidades debidas. Además, solicita que las cantidades ya trabadas o que se traben en adelante "se entreguen a esta parte y se imputen a cuenta de la ejecución".