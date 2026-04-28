Así serán las cinco jornadas finales por el ascenso y el play off del Málaga CF y sus siete rivales

Después del Cádiz-Las Palmas, LaLiga Hypermotion entra, ahora sí, en sus últimas cinco jornadas. Hace ‘nada’ intentaba reponerse el Málaga CF de dos durísimas lesiones como eran las de Luismi y Álex Pastor, y el presente es otro radicalmente distinto: candidato real al play off de ascenso a Primera División. La derrota ante el Castellón le sacó de esas seis primeras plazas, pero el objetivo no ha cambiado.

La mala noticia es que no compite solo, sino con siete equipos más. Racing de Santander, UD Almería, Deportivo de La Coruña, CD Castellón, UD Las Palmas, Burgos CF y SD Eibar son los rivales que también buscan el ascenso vía directa o vía promoción. Solo tres van a poder subir a la máxima categoría y este es el final de temporada que les espera a cada uno:

Racing (69 puntos, 1º)

El equipo de José Alberto López afronta el tramo decisivo con cuatro puntos de ventaja sobre el tercero. A partir de ahí, Huesca (local), Leganés (visitante), Valladolid (local), Málaga CF (visitante) y Cádiz (local) son sus cinco jornadas finales. El único rival directo son los de Martiricos. El resto son cuatro equipos que necesitan puntuar con absoluta urgencia para huir o salir del descenso.

Almería (67 puntos, 2º)

Solo dos por encima del tercero y a dos del liderato teniendo por delante Mirandés (local), Burgos (visitante), Las Palmas (local), Sporting (visitante) y Valladolid (local). Marcados en rojos quedan los encuentros en El Plantío y contra los de Luis García, dos duelos directos más. El Mirandés se ha reforzado en la lucha por la permanencia, mientras que los dos últimos cruces podrían ser ante equipos que no se juegan nada.

El Almería suma dos victorias consecutivas. / LaLiga

Deportivo (65 puntos, 3º)

El primero de los que quieren dar el salto al ascenso directo. Leganés (local), Cádiz (visitante), Andorra (local), Valladolid (visitante) y Las Palmas (local) como calendario final. Los madrileños necesitan sumar para no meterse en problemas con el ascenso, al igual que los gaditanos. Será importante la última jornada contra los canarios. Antes, Andorra y Valladolid podrían haber quedado en tierra de nadie.

Castellón (64 puntos, 4º)

A tres del ascenso directo y cuatro por encima del séptimo. Se enfrentará a Córdoba (local), Ceuta (visitante), Cádiz (local), Huesca (visitante) y Eibar (local). Este último es el único enfrentamiento directo. Gaditanos y oscenses pueden estar luchando la permanencia en las últimas jornadas. Los andaluces apuran las matemáticas, mientras que el Ceuta sí está en mitad de tabla, aunque viene de dejar al Racing sin marcar por primera vez este curso.

El Castellón se benefició del triunfo en La Rosaleda. / LaLiga

UD Las Palmas (63 puntos, 5º)

A cuatro del ascenso directo y dos por encima del play off: Valladolid (local), Andorra (visitante), Almería (visitante), Zaragoza (local) y Dépor (visitante). Duelos de mucha altura con rojiblancos y blanquiazules. Los de Pucela están a una victoria de certificar prácticamente la permanencia, el Andorra viene con la flecha hacia arriba y el equipo maño se lo estaría jugando todo en esa penúltima jornada.

Burgos (61 puntos, 6º)

A seis del ascenso directo y uno por encima del séptimo. Los de Ramis jugarán contra Real Sociedad B (visitante), Almería (local), Granada (visitante), Cultural Leonesa (visitante) y Andorra (local). Esa jornada 39 frente a los de Rubi es la única de verdadero peligro. En cuanto al resto, salvo el filial blanquiazul que se está adentrando en problemas serios con la salvación, van a llegar con la temporada culminada. La ‘Cultu’ podría llegar con la categoría perdida.

SD Eibar (61 puntos, 7º)

A seis del ascenso directo y empatado con el play off: Málaga CF (local), Mirandés (visitante), Cultural (visitante), Córdoba (local) y Castellón (visitante). Rivales directos para abrir y cerrar. El Mirandés tiene en el horizonte la permanencia, los de León se estarán jugando el último hilo de vida en el fútbol profesional y el destino de los blanquiverdes podría estar ya cerrado.

Málaga CF (60 puntos, 8º)

A siete del ascenso directo y a uno del play off. Los de Funes juegan contra Eibar (visitante), Sporting (local), Ceuta (visitante), Racing (local) y Zaragoza (visitante). Dos previsibles rivales directos, aunque el líder podría llegar a La Rosaleda con la plaza matemática en Primera o bien jugársela en Martiricos. En rojo está la salida a Ipurúa. El equipo maño también podría tener resuelto su destino.

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