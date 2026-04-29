Alfonso Herrero desvela el género de su futuro hijo en el césped de La Rosaleda

Alfonso Herrero unió su vida personal con un lugar más que especial para él. El portero y capitán del Málaga CF eligió el césped de La Rosaleda para desvelar, junto a su mujer y su hija, el género de su bebe que está en camino. Un escenario en el que el "santo" de Toledo ha vivido innumerables alegrías a las que se suma, la revelación relacionada con el nuevo integrante de la familia.

Futuro malaguista

En un ambiente muy especial, el ramo de flores que despejaba la incógnita fue el azul. El momento, protagonizado por padres y hermana del futuro malaguista, rebosó en felicidad y vínculo entre la familia y el terreno donde el capitán lidera al conjunto blanquiazul.

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La pareja compartió el instante en redes sociales, donde los seguidores del club de Martiricos han mostrado su cariño al guardameta, que ha querido hacer partícipe también a la entidad de costasoleña en uno de los momentos más importantes de su vida.