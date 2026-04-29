SD Eibar - Málaga CF: Una 'final' entre dos de los tres mejores equipos de Segunda en 2026

Málaga CF y SD Eibar se ven las caras este sábado, a partir de las 21.00 horas, con el play off como único horizonte. La victoria de Las Palmas les ha dejado fuera del play off a cinco jornadas del final de la temporada regular, pero lo cierto es que cuentan con ser dos de los tres mejores equipos de Segunda División en 2026, aunque llegan con sensaciones diferentes.

Los de Beñat San José se han convertido en una de las historias de la segunda vuelta de la categoría de plata. Con 40 puntos en 18 partidos, dominan con paso firme desde mediados de enero y ahora están empatados con el sexto puesto y a seis puntos del ascenso directo. El Málaga CF, por su parte, es el tercer equipo más en forma y es el espíritu que debe volver a recuperar.

SD Eibar

Los números del Eibar son impresionantes. Terminó la primera vuelta un punto por encima del descenso y ahora es un candidato real a soñar con todo. Es el mejor equipo de Segunda División en 2026, también el mejor local de LaLiga Hypermotion al completo y la piedra angular a la que debe superar el Málaga CF este fin de semana.

Acumula un balance de 12 victorias, cuatro empates y dos derrotas para mantenerse en lo más alto en este año natural. 40 puntos en 18 partidos (2,22 por encuentro) que le colocan a la altura de los equipos más en forma de las mejores ligas europeas. Tal es el estado de forma que en el ratio de puntos por partido apenas le superan el Barcelona de Flick (2,6), el Inter de Milán (2,39), el Bayern de Múnich (2,57) y el Paris Saint-Germain (2,36). En la Premier League, por ejemplo, ninguno supera las cifras del Eibar y apenas se acerca el Manchester United (2,07).

Los registros con los que llegan los armeros al partido del sábado son espectacular. Esos 40 puntos tienen una base clara: solo ocho goles encajados. En el mismo espacio de tiempo, el siguiente equipo de LaLiga Hypermotion con mejores números es el Burgos y sus 15 tantos encajados. Mirandés (1), Burgos (1), Zaragoza (1), Racing (1), Deportivo (1), Cádiz (1), Las Palmas (1) y Huesca (1) han sido los únicos capaces de hacerle gol al Eibar. Es el gran reto que tienen los delanteros rivales por delante.

Málaga CF

Al otro lado del país, los números son mucho más positivos que el aire que se respira alrededor de La Rosaleda. Pese a los dos últimos tropiezos contra Almería y Castellón, el Málaga CF sigue siendo el tercer equipo más en forma de la categoría con 34 puntos. Quien se cuela entre los dos rivales del próximo sábado es el Almería de Rubi, colocado por el ascenso directo en esa segunda plaza.

Chupe ya acumula 18 goles esta temporada en Segunda División. / LaLiga

Si bien es el Eibar quien le saca brillo a su rendimiento defensivo, es el equipo indálico el que le quita a los malagueños el liderato del rendimiento ofensivo. 36 goles ha marcado el equipo de Funes en ese tramo, una media de dos por partido, por los 24 de los de Beñat San José. Puede estar ahí el partido, aunque la mejora más inmediata del Málaga CF pasa por mejorar el comportamiento atrás después de haber recibido 10 goles durante el mes de abril, seis de ellos en las dos derrotas.

Ahora bien, la gran esperanza pasa por el 'espíritu Larrubia'. Si todo marcha por el mismo camino, se espera que el futbolista del barrio de La Luz pueda volver a una convocatoria casi un mes después de retirarse lesionado en Riazor. También volverán Rafa Rodríguez y Ramón, sancionados ante el Castellón, para dotar de más efectivos -y de impacto- al equipo.

Más que tres puntos

Así que el partido tiene peso en lo emocional y también en lo futbolístico. El ganador puede recibir un espaldarazo muy importante en esa persecución por el play off. Se avecina vibrante el encuentro porque el premio de los tres puntos tiene su peso en oro de cara al tramo final, con el play off y el ascenso directo, aunque ya algo más lejos, en el horizonte. Más cerca, el average y aquel 1-1 en La Rosaleda que tiene su segunda parte y resolución final en Ipurúa.