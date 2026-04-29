Calendario
Horario confirmado del AD Ceuta - Málaga CF en el Alfonso Murube
El duelo con el cuadro ceutí de la primera vuelta en La Rosaleda se cerró con victoria blanquiazul (2-1)
LaLiga anunció este miércoles las fechas y los horarios correspondientes de los encuentros de la jornada 40, momento más que crucial de esta apretada Segunda División. El Málaga CF jugará otra final más para intentar confirmar su presencia en el play off de ascenso a Primera y lo hará el sábado 16 de mayo con un encuentro frente a la AD Ceuta, a partir de las 16:15 horas.
El conjunto blanquiazul encadenó su segunda derrota este sábado tras perder con el CD Castellón (2-3) en un duelo muy peleado. Los malagueños llegaban a la cita después de caer en Almería (3-2). Al término de la jornada 37, el resultado propio y de los rivales deja fuera del play off de ascenso, por ahora, a los del club de Martiricos. Los de Juanfran Funes se ubican en la octava plaza con 60 puntos, a uno del Burgos CF, que cierra el Top 6 y de la SD Eibar (7º).
Próximos partidos
Jornada 38. SD Eibar - MÁLAGA CF. Sábado 2 de mayo, 21.00 horas.
Jornada 39. MÁLAGA CF - Real Sporting. Sábado 9 de mayo, 21.00 horas.
Jornada 40. AD Ceuta - MÁLAGA CF. Sábado 16 de mayo, 16.15 horas.
- El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
- Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
- Así serán las cinco jornadas finales por el ascenso y el play off del Málaga CF y sus siete rivales
- Con Málaga alerta sobre una remodelación del paseo marítimo que 'amenaza la identidad de El Palo y Pedregalejo
- Los seis pueblos más baratos de Málaga para comprar una casa: menos de 1.000 euros el metro cuadrado
- Cuidado con aparcar el coche de esta forma tan común: la DGT avisa de multas de 500 euros y la pérdida de 6 puntos a los conductores malagueños que lo hagan
- Una empresa de Málaga, víctima de una estafa mediante correos electrónicos fraudulentos
- La malagueña VivaGym compra Synergym: nace un gigante del fitness con 450 centros en España y Portugal