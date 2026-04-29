Horario confirmado del AD Ceuta - Málaga CF en el Alfonso Murube

LaLiga anunció este miércoles las fechas y los horarios correspondientes de los encuentros de la jornada 40, momento más que crucial de esta apretada Segunda División. El Málaga CF jugará otra final más para intentar confirmar su presencia en el play off de ascenso a Primera y lo hará el sábado 16 de mayo con un encuentro frente a la AD Ceuta, a partir de las 16:15 horas.

El conjunto blanquiazul encadenó su segunda derrota este sábado tras perder con el CD Castellón (2-3) en un duelo muy peleado. Los malagueños llegaban a la cita después de caer en Almería (3-2). Al término de la jornada 37, el resultado propio y de los rivales deja fuera del play off de ascenso, por ahora, a los del club de Martiricos. Los de Juanfran Funes se ubican en la octava plaza con 60 puntos, a uno del Burgos CF, que cierra el Top 6 y de la SD Eibar (7º).

Próximos partidos

Jornada 38. SD Eibar - MÁLAGA CF. Sábado 2 de mayo, 21.00 horas.

Jornada 39. MÁLAGA CF - Real Sporting. Sábado 9 de mayo, 21.00 horas.

Noticias relacionadas

Jornada 40. AD Ceuta - MÁLAGA CF. Sábado 16 de mayo, 16.15 horas.