Entrenamiento
Alfonso Herrero regresa al trabajo con el Málaga CF
David Larrubia sigue ejercitándose de forma parcial, por lo que su presencia ante la SD Eibar este sábado sigue siendo una incógnita
El Málaga CF continúa preparando su próximo compromiso liguero ante la SD Eibar. Este miércoles se ha impartido una sesión intensa en La Rosaleda, en la que el equipo sigue pendiente de la evolución de varios jugadores. Por una parte, se confirma el regreso de Alfonso Herrero de su gastroenteritis. Por otro lado, David Larrubia se mantiene dando pasos hacia su vuelta, ¿quizá este sábado?
Regreso de Alfonso Herrero
La nota positiva del día la protagoniza Alfonso Herrero, que ya se ha recuperado de la gastroenteritis que le mantuvo varios días fuera de la dinámica del equipo. El guardameta trabajó con normalidad junto a sus compañeros de portería, Carlos López y Andrés Céspedes, y estará disponible para el duelo de este sábado.
Larrubia
La principal incógnita sigue siendo David Larrubia, que avanza positivamente en su recuperación del escafoides del pie izquierdo. Desde el pasado domingo viene realizando trabajo parcial y progresivo, y en la tercera sesión de la semana volvió a ejercitarse de forma limitada con el grupo. Su presencia en el próximo encuentro ante la SD Eibar sigue en duda.
Sin novedades en la enfermería
En cuanto a la enfermería, no hay novedades. Continúan al margen del grupo Dani Lorenzo, Dorrio, Luismi y Pastor, todos ellos inmersos en sus respectivos procesos de recuperación.
Jornada intensa
La sesión matinal, dirigida por Juanfran Funes, arrancó a las 10:30 horas sobre el césped del campo principal de Martiricos. El entrenamiento incluyó charla técnica, activación física con balón, ejercicios tácticos específicos, partidillos y trabajo de estrategia, completando una jornada exigente. El equipo volverá al trabajo este jueves, a la misma hora, en las instalaciones de La Rosaleda.
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