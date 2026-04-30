Beñat San José, entrenador del Eibar: "El Málaga CF tiene muchos jugadores de Primera División"

Beñat San José, entrenador del Eibar, habló este jueves en rueda de prensa al igual que Funes. El técnico armero no dudó en alabar al Málaga CF, además de recalcar la importancia del encuentro a estas alturas de competición: "Tiene muchos jugadores de Primera División y algunos, sobre todo en ataque, que van a jugar en Primera División, pero a niveles altos".

Análisis del Málaga CF

"Un equipazo. El Málaga es un equipazo, con pedigrí, es una entidad histórica. Creo que vienen trabajando muy bien estos años, con un muy buen trabajo en la dirección deportiva, con un muy buen trabajo del entrenador y su staff, y con muy buenos jugadores. Considero que es un equipo que tiene muchos jugadores de Primera División y algunos, sobre todo en ataque, que van a jugar en Primera División, pero a niveles altos. Tienen un juego muy marcado, someten con el balón a todos los equipos con los que han jugado. Nosotros tenemos el reto de demostrarles de lo que estamos hechos, de demostrarles lo que es el Eibar y lo que es Ipurúa. Dar un paso al frente porque nosotros también jugadores y un equipo fantástico. Por eso estamos los dos peleando. Va a ser un partido muy bueno, pero está claro que es un gran equipo y seguro que ellos también nos tienen un gran respeto".

El Málaga CF se cita ahora con el Eibar, con quien empató en La Rosaleda. / LaLiga

¿Una final?

"Para nosotros es un partido trascendental. Creo que todos los partidos ya lo son, pero más si te enfrentas a un equipo de tú a tú, más o menos en tus posiciones y es crucial. No va a ser trascendental en el sentido de que ganando esté todo hecho ni tampoco perdiendo todo perdido. Todo nos va a saber a mantener la ilusión, todas las 'finales' que hemos ganado nos dan poso, pero sí afrontamos un partido como lo que es, es importantísimo. Nos hace una ilusión increíble jugarlo en Ipurúa con nuestra gente. Será lo que tenga que ser. Vamos a salir muy agresivos en el buen sentido y a darlo todo. Es un partido que nos puede hacer dar un paso muy importante".

Claves tácticas

"Es un poco lo que estamos trabajando: cuidar muy bien sus individualidades en ataque, que no nos superen. Tener una presión muy importante para que no se sientan cómodos. En el momento que salten la presión, ser muy fuertes y evitar sus regates, sus tiros, sus centros, sus remates. También tienen una defensa fuerte y un gran portero. A veces, por su perfil ofensivo, quedan un poco expuestos y eso tenemos que aprovecharlo. Pero hay una cosa que es fundamental y es hacer nuestro juego. Partimos de ahí y, tanto con balón como sin balón, con una mentalidad muy potente y agresiva en el buen sentido. Y estar todos a una en defensa".

Play off

"Debemos seguir ganando y obviamente ver cómo estamos en la última jornada, ver si vamos a tener posibilidades o no, y si las tenemos, pues pelearlas hasta el final a tope. Es un lema que nosotros tenemos y que la afición también lo tiene, incluso en los momentos en los que estuvimos abajo, que el Eibar siempre va a pelear hasta el último partido, hasta el último minuto, hasta el último balón. Vamos a ir enfocados en eso. Para mí lo más importante como entrenador es ver cómo entrenan y cómo vamos a competir. El hecho de competir como estamos compitiendo, que todos estén con altos rendimientos y dispuestos a dar lo máximo, para mí es una satisfacción tremenda. Y creo que más allá de los resultados, lo más importante es lo que transmiten los jugadores de darlo todo sobre el campo, ir todos a una. Haciendo eso estaremos más cerca del objetivo. ¿Nos va a dar? La competencia es brutal. Aunque sea Segunda División, es de las mejores ligas de Europa. Este año ha tocado que el play off esté muy caro de puntos, más que nunca".