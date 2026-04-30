Las cuentas: 69 puntos para el play off y 76 para subir

A cinco jornadas del final, el Málaga CF se mantiene en la pelea por el ascenso, aunque ahora mismo fuera del play off: octavo, con 60 puntos, a ya siete del ascenso directo, que ahora marca el Almería. Por delante, hay un atasco que confirma la magnitud de la pelea: Eibar (7º) y Burgos (6º) suman 61; Las Palmas (5º) acumula 63; el Castellón (4º), 64; y el Dépor (3º), 65. La fotografía es exigente, sí, pero todavía con opciones abiertas para entrar en ese tan codiciado Top 6, con 15 puntos en juego.

El Málaga CF en su entrenamiento de este miércoles. / Málaga CF

Calendario del Málaga CF: un duelo directo y otro ante el líder

La clave de estas cuentas no está solo en la clasificación, sino en el calendario. Al Málaga le quedan Eibar (fuera), Sporting (casa), Ceuta (fuera), Racing (casa) y Zaragoza (fuera); es decir, un duelo directo clarísimo, este sábado en Ipurúa, y otro ante el líder de la tabla en La Rosaleda. Pero también los demás aspirantes se van a cruzar entre sí: Burgos-Almería, Almería-Las Palmas, Deportivo-Las Palmas y Castellón-Eibar son partidos que garantizan reparto de puntos en la zona alta. En una competición tan apretada, ese detalle vale oro para quien llegue lanzado al último mes.

Frontera del play off: en torno a los 69 puntos

Con ese escenario, la frontera del play off parece moverse en torno a los 69 puntos. El sexto puesto está hoy en 61, pero la sucesión de enfrentamientos directos debería impedir una fuga limpia de varios candidatos al mismo tiempo. Traducido al caso blanquiazul, la cuenta es clara: al Málaga le harían falta nueve puntos más para dejar muy encarrilada la promoción. Dicho de otro modo, dos o tres victorias y algún empate pueden acercarle mucho al objetivo; mientras que llegar a 70 puntos le situaría ya en una posición muy sólida para disputar el ascenso.

Ascenso directo: una utopía para los blanquiazules

Más arriba, el ascenso directo se ha encarecido significativamente. Con Almería con 67, la proyección sitúa el corte en unos 76 puntos. Para el Málaga eso supone quedarse corto aún con un final de campeón absoluto: logrando sumar 15 de 15.

Promedios históricos necesarios para el play off

Desde la aprobación de este sistema de ascensos (temporada 2010/2011), con los dos primeros subiendo directamente y un tercer billete para el vencedor de las dos eliminatorias que disputan los clasificados entre el tercero y el sexto puesto, el play off ha estado en una media de 65,4 puntos.

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El máximo fueron los 71 del Córdoba en la 2011/2012; y el mínimo, apenas 61 puntos en tres ocasiones: Córdoba de nuevo en 2014 (aunque fue séptimo, con el Barcelona B intercalado), Zaragoza en 2015 y Elche en 2020. En cuanto al ascenso directo, este se ha movido entre 69 y 85 puntos, con una media de 76,2. La puntuación del equipo que ha subido como segundo ha estado entre esos 85 del Celta en 2012; y, en el suelo, los 69 del Deportivo en 2014 y del Cádiz en 2020.