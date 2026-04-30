Funes y el SD Eibar - Málaga CF: "Podía haber sido por la salvación y ahora es el partido de la jornada"

Juanfran Funes compareció este jueves, a poco más de 48 horas para el SD Eibar - Málaga CF, con un mensaje muy claro: "Podía haber sido por la salvación y ahora es el partido de la jornada". El técnico blanquiazul aseguró que "el primer gran reto es hacer gol" ante una de las mejores defensas, siguen manteniendo "muchísima ilusión" y "hay una parte por encima del resultado y es pensar en hacer las cosas que nos llevaron a conseguir victorias como visitantes".

Análisis del Eibar

"Es el mejor de la segunda vuelta, 16 porterías a cero... Los números hablan muy bien del Eibar. Si fuera de casa hay dificultad para sumar, imagínate en Eibar. El primer gran reto es hacer gol. Es el que menos encaja junto a Las Palmas. Sabemos que es un equipo con registros muy equilibrados. Te encuentras un equipo con potencialidades claras. Basta con ver sus mecanismos de gol, equilibra la forma en la que son capaces de marcar. Tienen buenos registros laterales, de tiro exterior. Le costó el balón parado, en el último tercio han mejorado mucho. Probablemente, ese equilibrio que tienen te lleva a una mayor dificultad. Vamos con la ilusión de afrontar grandes retos. Sabemos de la dificultad de la competición, aún más en Eibar".

Volver a ganar de visitante

"Siempre miramos al siguiente, es uno más de los cinco que nos quedan. Nunca hemos fijado metas, hemos hablado del siguiente partido, ser capaces de dar lo mejor en el siguiente. Tenemos que centrarnos más que nunca. Sabemos que va a ser difícil, tienen un sentido colectivo tremendo. Vamos con muchísima ilusión. Han llegado esas derrotas, pero hemos competido bien y hemos estado cerca de puntuar. Son dos de los mejores equipos de la categoría. Son partidos de una dificultad especial, ahora vamos al mejor local de la categoría. Hay una parte por encima del resultado y es pensar en hacer las cosas que nos llevaron a conseguir victorias como visitantes. No sería la primera vez que se consiguen buenos resultados, tienen que traer detrás lo que somos nosotros: ser atrevidos, no esperar el partido. Cuesta horrores atacarles la espalda. Uno de los mecanismos es robar en último tercio. Tiene que llevarnos a ser capaces de demostrar nuestra identidad. Tienen espacios, hay alguna debilidad que tenemos que ser capaces de que aflore. Vamos con la energía del mundo para afrontar un partido que es muy bonito por el escenario en el que nos llega".

Mantener la esencia

"Esa es la parte difícil de cualquier equipo. En esos momentos hay una situacion de estrés añadida en la que te da más valor seguir haciendo ciertas cosas. No es fácil para nadie, pero este tiempo atrás nos tiene que llenar de confianza, van a seguir haciéndolo. No pensamos en confiar en algo que no hemos hecho, vamos confiando en algo que hemos hecho. Tenemos que enfocarnos en repetir cosas que hemos hecho bien más veces antes. El aumento de tensión por el momento de la competición lleva a todo el mundo a cometer errores, incluyendo al Eibar. Hemos sido capaces de trazar una trayectoria muy bonita con cosas que nos han dado una potencialidad tremenda. Sabemos que la competición no ha terminado todavía".

Vestuario

"Lo mejor que podemos hacer es ponerle el entrenamiento post partido a la afición. Les felicitamos a los jugadores porque hicieron un entrenamiento increíble, sobre todo los que no jugaron. Fue increíble. Toda esa energía la sentimos los demás. Hablar optimista no es por generar nada, es lo que nos transmiten ellos".

Málaga CF y Eibar empataron 1-1 en La Rosaleda. / LaLiga

Traslado a Eibar

"Es un partido más en la competición. La dificultad de ganar fuera de casa es para todos y es dar el salto de calidad, haciendo cosas que otros no pueden. Ahora visitamos al mejor local, pero es uno más. Nos hemos preparado muy bien para este partido. Tenemos muchos jugadores que han jugado mucho en Eibar, casi toda la plantilla ha ido. No va a ser nuevo para nosotros. Entra en un contexto conocido para ellos, ayuda".

Ipurúa

"Ha pasado más de una década desde que el Málaga CF no gana, pero no se puede cambiar lo que es. Se habla de que es un campo muy pequeño, no me lo parece. La gran mayoría de ellos han jugado en San Andrés, La Mosca, La Cala del Moral... Han jugado nuestros jugadores ahí. De 64 metros, ¿cómo va a ser pequeño? Vamos a una afición que aprieta, claro, sí tienen mucha ilusión. Fuimos a La Coruña y hubo un ambiente... La gran mayoría de jugadores se han formado en campos más pequeños. Si Murillo tiene 150 partidos con mayores, tiene más de la mitad en campos como ese. Darko ha jugado y me decía que es un ambiente especial, por la mística, pero te pones a jugar y te das cuenta que no es el campo de antes. Es un equipo que en Primera le dio para tener una estructura más profesionalizada. Si piensas en la realidad, la mística se aleja. Tanto el equipo como la afición forman una única parte. De cada tres habitantes de Eibar, uno va a ver el partido. Habría que hacer cuatro veces La Rosaleda. Sí les puede dar fuerza que su masa social está muy vinculada, el sentido de pertenencia. Son cosas que vamos a tener que superar si queremos venirnos contentos de vuelta".

Clasificación

"Viéndolo de cara a Eibar, es complejo. No voy a hablar de la clasificación, que nos ponga donde nos tenga que poner. Fui mi discurso cuando pedían 50 puntos en descenso, también lo fue cuando estábamos terceros. Tenemos la creencia de que lo inmediato es lo más importante. Quien vaya a estar en ascenso directo o la liguilla nos preocupa muy poco o nada. Lo más importante es disfrutar de Eibar. Podría ser un partido sin trascendencia, pero es uno de los partidos de la jornada. Que nuestros partidos sean premio nos tiene que llegar de orgullo. ¿Cómo no vamos a disfrutar? Va a ser grande por lo que lo han hecho los dos equipos".

Delanteros

"Nosotros dependemos de anotar goles. Una de nuestras potencialidades es la capacidad de hacer gol. Si miras los últimos 10 partidos, ha recibido uno o dos goles. Llevan 900 minutos sin ir perdiendo. Para cualquier equipo es un gran reto. Teniendo nuestros delanteros es mucho más fácil, te lleva a estar más cerca. Siempre puedes confiar en que puedan terminar marcando gol. Eneko quizás ha tenido menos visualización, siempre tiene la suya. Podemos estar bastante tranquilos de lo que puedan aportar".

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Partido por el play off

"El Eibar-Málaga de esta semana es especial por todo lo que ha pasado. Si nos remontamos a noviembre, a lo mejor pensamos que iba a ser un partido por la salvación. Que sea premio es fruto de lo que han hecho ambos equipos. El Málaga CF lo ha conseguido, también el Eibar. Es muy ilusionante por todo lo que ha habido que hacer. Sabemos que estamos ante uno de los más especiales del año".