Horario y dónde ver por televisión el SD Eibar - Málaga CF

Decía Funes en la rueda de prensa del Castellón que se iban a jugar más finales que aquella y la de este fin de semana lo es, sin paliativos, en un duelo con ciertas necesidades y urgencias para Málaga CF y SD Eibar. Ipurúa acoge este fin de semana un encuentro por el play off después de que ambos hayan caído de los seis primeros puestos ante la victoria de todos los rivales directos.

Séptimos los armeros (61 puntos, empatados con la sexta plaza del Burgos) y octavos los blanquiazules (60), ganar se antoja clave para afrontar las últimas cuatro jornadas con posibilidades. Lo cierto es que los de Beñat San José llegan sin conocer la derrota desde el mes de febrero, mientras que los de Funes suman dos consecutivas, pero la plantilla de Martiricos recupera bazas como Larrubia y mantiene una fe inquebrantable.

Además, lo hará en un territorio como Ipurúa que se prepara con sus mejores galas. El Eibar lanzó esta semana una promoción con la que sus abonados podrían comprar entradas a 15 euros. Se espera que el estadio esté prácticamente lleno con esta oferta

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 38 de la categoría de plata se celebrará este 2 de mayo, a partir de las 21.00 horas. Al Málaga CF le arruinó el Castellón la mejor racha de la categoría como local y ahora son los blanquiazules los que quieren hacer lo propio con el Eibar.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de Ipurúa.