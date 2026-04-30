Larrubia mantiene la duda en el Málaga CF hasta última hora

David Larrubia va a seguir siendo el protagonista de la previa del SD Eibar-Málaga CF a falta de respuestas sobre su posible vuelta en Ipurúa de la lesión en el escafoides de su pie izquierdo. Por el momento, sigue sin completar un entrenamiento, continúa sumando sesiones parciales, y la idea está clara: "Si puede venir es porque puede ayudarnos", explicó Funes en rueda de prensa.

¿Vuelta de Larrubia?

"David sigue haciendo entrenamientos parciales. Las sensaciones son muy buenas. Ni siquiera ha hecho una sesión completa. Vamos a esperar a que llegue el último entrenamiento, decidiremos. Ahora mismo probablemente no pudiese venir, pero a lo mejor mañana sí. Si puede venir es porque puede ayudarnos. A partir de ahí, ya veremos", sentenció el técnico blanquiazul.

El '10' de La Luz fue uno de los cambios el pasado 4 de abril en Riazor y, desde entonces, no ha podido vestirse de corto. Su nombre puede ser uno de los grandes fichajes en este tramo final de la temporada, quedando cinco jornadas, aunque no hay demasiadas certezas acerca de su disponibilidad. ¿Una táctica para despistar y no dar pistas al rival? La convocatoria de este viernes puede ser decisiva.

Centro del campo

Al menos, donde Funes empieza a recuperar algo de normalidad es en el centro del campo. Aún sin Dani Lorenzo y con las lesiones definitivas de Juanpe y Luismi, Rafa Rodríguez y Ramón son las grandes novedades de cara al Eibar tras cumplir sanción contra el Castellón: "Se da la circunstancia de que son muchos tras las lesiones y las sanciones, npero uestro fútbol tiene dependencia de lo que generamos dentro. Siempre es una nota positiva pensando que cuantos más estemos, mejor. La vuelta de Dotor está ayudando, va mejor. Si puede llegar Dani después, también".

Al Málaga CF le quedará una sesión de entrenamiento este viernes para decidir qué futbolistas forman parte de la convocatoria. Será la definitiva para ver si Larrubia puede estar el sábado en Ipurúa, sea como titular o suplente, y quiénes son los que pueden viajar a Ipurúa para la jornada 38 de LaLiga Hypermotion.