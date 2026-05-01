Así será la jornada 38 para los rivales del Málaga CF por el ascenso directo y el play off

Llega el momento de la jornada 38, la primera de las cinco que van a decidir el esprint final de LaLiga Hypermotion y todo está abierto. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, el Málaga CF vuelve a protagonizar el partido estrella, ahora contra el Eibar, pero son muchos los partidos a los que hay que prestar atención con el ascenso directo y el play off en juego.

Viernes

Abrirá en la parte alta el Deportivo de La Coruña contra el Leganés (viernes/18.30 horas). Riazor toma la palabra en la primera de las muchas batallas por los puestos más altos de la clasificación. Es de sobra conocido lo que aprieta la afición gallega, así como la necesidad de los madrileños por sumar puntos para no complicarse la vida por la permanencia -solo seis puntos por encima del descenso-. Inevitablemente, este duelo marcará el pulso y las obligaciones de todo lo que viene detrás.

Sábado

Además del SD Eibar-Málaga CF, será turno del CD Castellón-Córdoba CF (18.30 horas), partido que enfrenta a equipos en muy buena forma. Ambos acumulan cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. Los de Pablo Hernández quieren reforzar las sensaciones mostradas la semana pasada en La Rosaleda, mientras que los de Iván Ania se aferran a cualquier posibilidad por el play off hasta que las matemáticas aún no les descarten.

El Castellón viene de ganar en La Rosaleda. / LaLiga

Domingo

En la jornada dominical habrá hasta una triple cita. La primera será el Racing-Huesca (14.00 horas). El líder quiere volver a la senda del triunfo, rumbo a Primera División, a la vez que el equipo del Alto Aragón sabrá, ya que el Cádiz juega el sábado, si una victoria le vale para salir del descenso. Con quien no podrá contar es con su portero Dani Jiménez, sancionado en la bochornosa trifulca del último Huesca-Zaragoza con cuatro partidos.

Después llegará el Real Sociedad B-Burgos (18.30 horas). El filial blanquiazul no gana desde mediados de marzo y es otro de los equipos que se ha metido en problemas en la zona de abajo por la falta de puntos. La oportunidad es evidente para el Burgos, que sabrá lo que han hecho sus rivales más inmediatos, al igual que Las Palmas. Visita al Valladolid (21.00 horas) y pondrá a pruebas esas cuatro victorias en los últimos cinco partidos.

Lunes

Cerrará la contienda el Almería-Mirandés (20.30 horas). El equipo rojiblanco defiende el segundo puesto y, según los resultados, podría darle caza al liderato. No obstante, no se puede fiar nadie del Mirandés en este final de temporada. El equipo indálico ha recuperado el diente con tres victorias seguidas y llega con la flecha hacia arriba a las cinco últimas jornadas.

Eso es lo que queda, a penas cinco jornadas. Si en LaLiga Hypermotion cualquiera puede ganar, más ocurre en este momento. Muchos resultados extraños se producirán en este mes de mayo y el Málaga CF debe estar atento para pescar, ganar e ir subiendo puestos.